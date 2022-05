Smutná správa: Tragicky zahynul hviezdny hráč NFL († 25), otec malého chlapca

Jeff Gladney nastupoval za tím Arizona Cardinals, s klubom podpísal tento rok novú zmluvu. Dres tohto tímu už ale obranca nikdy neoblečie. Do športového neba odišiel v pondelok po tom, čo sa Gladney stal účastníkom dopravnej nehody v Texase, ktorú bohužiaľ neprežil.

Polícia momentálne príčiny nehody prešetruje. Podľa webu Star Telegram mala na mieste zahynúť aj jedna spolujazdkyňa.

So sad. Former #Vikings CB Jeff Gladney, who was killed in a car accident near Dallas, had celebrated his son Kingston's first birthday earlier this year. Rest in Power. 🖤✝️🙏🏽#Skol #Cardinals pic.twitter.com/4OEBJA00xf