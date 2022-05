Bývalý tréner Česka Pešán: Neviem, či nás čakajú lepšie časy...

Bývalý tréner českej hokejovej reprezentácie Filip Pešán (44) ocenil výkony a výsledky národného tímu Česka na majstrovstvách sveta vo Fínsku a vyzdvihol zásluhy svojho nástupcu Kariho Jalonena (62), ktorý mužstvo prevzal po jeho odvolaní po nevydarených olympijských hrách v Pekingu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Česko pod vedením fínskeho kouča získalo v Tampere bronzové medaily a ukončilo desaťročné čakanie na cenný kov. "Či naňho trošku nežiarlim? Žiarlim," povedal Pešán s úsmevom v rozhovore pre Rádio Impuls. "Samozrejme to ale chalanom veľmi prajem, pretože okrem trénerov, ktorí boli odvolaní, tam zostal zvyšok realizačného tímu. Maséri, kustódi, vynikajúci ľudia. Aj hráčom to samozrejme prajem. Kari Jalonen bol jeden z mála kolegov, ktorí mi priali k novému angažmánu, takže aj on je super človek," povedal štyridsaťštyriročný tréner, ktorý minulý týždeň prevzal švajčiarsky tím HC Ajoie.

Pod Pešánovým vedením reprezentácia Česka pred rokom vypadla vo štvrťfinále majstrovstiev sveta, vo februári na olympiáde v Pekingu skončila v predkole play off. Na práve skončenom šampionáte sa Česko prezentovalo hrou, na ktorej bol Jalonenov rukopis dobre viditeľný. "Jednoznačne. Tím začal hrať pod Karim trošku defenzívnejšie. Samozrejme ale príchod Davida Pastrňáka úplne otočil tím o 180 stupňov," uviedol Pešán. Poukázal na prínos najlepšieho českého hokejistu súčasnosti, ktorý sa k mužstvu pripojil v priebehu turnaja po vyradení Bostonu v play off NHL.

Či zisk bronzu automaticky pozdvihne český hokej, Pešán predpovedať nechcel. "Ako som už povedal, bolo strašne dôležité, že na majstrovstvá prišiel David Pastrňák. Myslím si, že to rozhodlo. Nie som schopný povedať, či nás čakajú lepšie časy, ale určite je to dobrý záblesk," uviedol Pešán pre Rádio Impuls.