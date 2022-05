Logan Paul (27) sa so svojimi fanúšikmi podelil o skutočne bizarné video. YouTuber, ktorý sa stal boxerom a okrem iného má za sebou aj zápas s legendou tohto športu Floydom Mayweatherom (45), nebude spomínať v najlepšom na nedávne cvičenie so svojím psom.

So štvornohým miláčikom si v slnečnom Portoriku užíval vonkajšie cvičenie. Psa mal na provizórnej vôdzke, no šteňa zrejme nemalo chuť na spoločný tréning a uhryzlo Paula do chúlostivých miest.

Paul sa v agónii zrútil na zem, kým jeho svalnatý pes sa naďalej hral s vôdzkou. Dvadsaťsedemročná hviezda sa o tragikomické video podelila s 22,9 milióna sledovateľmi na Instagrame.