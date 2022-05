Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov mieri do Premier League: Návrat po 23 rokoch

Slávny anglický klub sa po siedmich kolách základnej časti nachádzal na poslednom mieste, s príchodom trénera Steva Coopera však veci nabrali úplne iný spád a klub výrazne stúpal tabuľkou nahor. Všetko vyvrcholilo 29. mája vo Wembley, kde jeho tím vo finále play-off Championship porazil Huddersfield tesne 1:0.

"Každý v našom klube si zaslúži úspech. Teraz sa sústredíme na veľmi pozitívnu budúcnosť," povedal pre agentúru Reuters po postupe tréner Steve Cooper, ktorý zaroveň dodal: "Milujem byť súčasťou tohto tímu, z profesionálneho hľadiska mi zmenil život.“

Najväčšiu slávu zažil Nottingham v 80. rokoch minulého storočia, keď dvakrát vyhral Európsky pohár majstrov, čo je predchodca slávnej Ligy majstrov. Nottingham si v časoch svojej veľkej slávy pripísal aj jeden triumf v Premier League, štyri v Ligovom pohári a raz sa tešil aj vo finále Európskeho superpohára.

The moment the full-time whistle blew and Nottingham Forest were 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝. #NFFC pic.twitter.com/hzkBU5njEH