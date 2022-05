Nečakaná dohra Veľkej ceny Monaka: Šéf Red Bullu hodil reportéra do bazéna!

Prvé víťazstvo Mexičana v sezóne vyvolalo radostné pocity celého tímu. Nadšený šéf Red Bullu sa rozhodol, že je potrebné trochu sa odviazať a rozhovor s Craigom Slaterom zo Sky Sports prerušil skutočne brilantne – strčil ho do bazéna.

Slater zachoval pokoj, rozvahu a po vyskočení z bazéna dokonca pokračoval v kladení otázok Hornerovi, ktorému prisľúbil aj odplatu: "Christian Horner, jedného dňa mu to vrátim - jedného dňa."

CRAIGGGGG 😂😂😂



We thought someone would end up in the pool today, but we weren't expecting it to be Craig Slater 🤣 pic.twitter.com/eWcnILYATX