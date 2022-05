Český kapitán Roman Červenka o bronze z MS: Pred zápasom sa modlil v kostole!

Českí hokejisti získali na MS vo Fínsku bronzové medaily. V nedeľnom zápase o 3. miesto zdolali v Tampere USA 8:4, hoci po prvej tretine prehrávali 1:3. Česi vybojovali cenný kov na významnom podujatí po desiatich rokoch. Ich kapitán Roman Červenka (36) priznal, že pred zápasom sa musel aj pomodliť.

Červenka, ktorý nazbieral 17 kanadských bodov za 5 gólov a 12 asistencií, sa zároveň stal najproduktívnejším hráčom 85. MS. „Verím, že tento bronz pomôže českému hokeju. Že ľudia konečne uvidia, že vieme získavať aj medaily. Dúfam, že to bude dobrá motivácia pre ďalších, čo prídu po nás,“ uviedol po zápase v mixzóne šťastný Červenka, ktorý ledva vládal s hlasom.

„To viete, tých gólov padlo veľa a ja som stále kričal. Prvé dve tretiny sme videli, že hráme dobrý hokej. Vedeli sme, že keď na nich vyletíme v tretej, tak máme silu to otočiť, čo sa aj stalo. Vôbec sme im nedali nadýchnuť sa a ono to vyšlo. Celý čas sme verili, pretože tie góly, čo nám popadali do brány, boli hlúpe odrazy. Jeden sme dostali aj v oslabení. Vidina medaily však bola silná. Som rád, že sa nám to podarilo,“ opísal český kapitán spanilý obrat.

„Celý zápas sme si všetci chalani poriadne užili. Aj keď sme len sedeli na lavičke, tak sme povzbudzovali odušu. Vedeli sme, že máme partiu, ktorá dokáže strieľať kopu gólov. Ja sám som na MS bol už dvakrát štvrtý. Tretíkrát som si povedal, že už za žiadnu cenu,“ smial sa Červenka, ktorý pred samotným malým finále navštívil aj kostol, kde sa pomodlil. „Cítil som, že je to potrebné,“ uzavrel Červenka.