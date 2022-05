Zúrivosť fanúšikov po zostupe Saint-Etienne: Na hráčov hádzali svetlice!

Saint-Étienne sa v tejto sezóne najvyššej francúzskej futbalovej súťaže umiestnilo na 18. mieste, čo ho predurčilo k baráži o záchranu. Prvý duel s mužstvom Auxerre sa skončil remízou 1:1, takže nedeľňajší zápas bol pre oba tímy kľúčový. Rovnaký výsledok však prinieslo aj druhé stretnutie a na rad prišiel rozhodujúci penaltový rozstrel.

Nepremenený ostal hneď prvý pokus domáceho mužstva, následne sa zo značky pokutového kopu už nepomýlil ani jeden hráč. Hostia z Auxerre tak uspeli v pomere 5:4, čím si zabezpečili budúcosezónnu miestenku v Ligue 1, kde nahradia práve Saint-Etienne, ktoré spomedzi elity vypadlo po 18 rokoch.

Stovky zúrivých priaznivcov hostiteľa však nezvládli vypadnutie klubu do nižšej súťaže. Bezprostredne po tom, ako kapitán hosťujúceho mužstva Birama Toure premenil poslednú penaltu, vtrhli na ihrisko, kde začali hádzať svetlice na funkcionárov a hráčov, ktorí ihneď utekali z trávnika a v tuneli štadióna vyzerali otrasení.

Footage of Saint-Étienne fans throwing flares and storming the pitch after losing the relegation playoffs against Auxerre.



Saint-Étienne go down after an 18-year stay in the top flight of French football.



(via @Site_Evect) pic.twitter.com/XsZd2nxUWb