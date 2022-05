Brazílčan Marcelo sa po rokoch lúčil s klubom: Krásne slová o Reale Madrid

Brazílsky futbalista Marcelo (34) sa v nedeľu rozlúčil s fanúšikmi Realu Madrid. Deň predtým sa so spoluhráčmi tešil z triumfu v Lige majstrov a po viac ako pätnástich rokoch opúšťa káder španielskeho šampióna.

"Je to úžasný moment v mojom živote. Uzatváram cyklus tu, v najlepšom klube na svete. Nie je to deň smútku, je to deň radosti, pretože sme opäť vyhrali najlepšiu súťaž na svete," povedal davu fanúšikov v nedeľu počas osláv sezónneho double na štadióne Santiaga Bernabeua a neubránil sa slzám.

Do Realu prišiel ľavý obranca v januári 2007 z brazílskeho Fluminense a s klubom vybojoval rekordných 25 trofejí. Päťkrát sa tešil z triumfu v Lige majstrov, v zbierke má aj šesť titulov v La Lige, štyri na MS klubov, tri Superpoháre UEFA, dve prvenstvá v španielskom Kráľovskom pohári a päť v španielskom Superpohári.

Pred touto sezónou prevzal v Reale kapitánsku pásku ako prvý cudzinec od roku 1904. Postupne však stratil miesto v základnej zostave kouča Carla Ancelottiho a aj v sobotnom finále LM proti FC Liverpool (1:0) v Paríži sedel iba na lavičke.

Tridsaťštyriročný Marcelo má v pláne hrať ešte niekoľko sezón, no nenaznačil, kam budú jeho kroky smerovať. Do trénerskej kariéry sa púšťať nechce. "Nie je to nič pre mňa. V taktike nie som dobrý. Vôbec netuším ako to funguje," povedal s úsmevom pre agentúru AP.