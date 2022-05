Legendárny Wilander o prestížnom šťvrťfinále: Najdôležitejší zápas v histórii tenisu!

Bývalý tenista a súčasný komentátor Eurosportu Švéd Mats Wilander (57) sa už nevie dočkať utorňajšieho štvrťfinálového duelu Roland Garros medzi 13-násobným miestnym šampiónom Španielom Rafaelom Nadalom (35) a svetovou jednotkou a obhajcom titulu Srbom Novakom Djokovičom (35).

„Myslím si, že Rafa nájde v Novakovi vysoko motivovaného súpera. Novak neskutočne dobre využíva publikum, aby sa dostal do varu a hernej pohody. Publikum na tomto turnaji je však často na strane toho, kto má menšie šance na výhru. Z tenisového hľadiska je neuveriteľné, že sa Novak tak rýchlo vrátil na svoju úroveň,“ povedal sedemnásobný grandslamový víťaz Wilander.

Tento prestížny súboj mnohí označujú za predčasné finále antukového vrcholu sezóny.

„Som neskutočne nadšený z blížiaceho sa zápasu, pretože si pamätám, že minulý rok hrali s Nadalom v semifinále. Už vtedy som hovoril, že toto je pravdepodobne najdôležitejší zápas v histórii, pretože Novak naháňal 19. grandslam, hovorím to aj teraz,“ zdôraznil Wilander a dodal:

„Novak vyzerá neuveriteľne silne, je odhodlaný. Strašne dobre sa pohybuje, je agresívnejší ako kedykoľvek predtým a strieľa drop shoty v správnych momentoch. Využíva energiu divákov.“

Wilander poukázal na to, že Novak chce ukázať, aký je silný. „Ukazuje to rečou tela a ja očakávam to isté proti Rafovi, pretože v Paríži nikto nie je proti Nadalovi. Myslím si, že emocionálny boj bude neuveriteľný a dúfam, že budem mať miesto, aby som ho sledoval.“