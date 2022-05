Orokocký hodnotí šampionát vo vodnom slalome: Máme nástupkyňu Kaliskej a Dukátovej

Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši neboli pre slovenských reprezentantov také úspešné, ako sa očakávalo.

Slovenskí kanoisti a kajakári nezískali ani jednu medailu, o dve zlaté sa postarali kajakárka Eliša Mintálová a hliadka kanoistiek v zložení Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová. Najbližšie k cennému kovu z mužov bolo trio Matej Beňuš, Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský, ktoré obsadilo štvrté miesto v tímovej súťaži kanoistov.

"Dvakrát zaznela slovenská hymna, a to určite môžeme považovať za úspešný šampionát. Je dobré, že máme tím, ktorý sa navzájom dopĺňa. Ak sa nepodarí medaila v jednej kategórii, vyjde v druhej. Treba vyzdvihnúť titul Elišky Mintálovej, pretože je to jej prvý titul majsterky Európy a určite to naštartuje jej kariéru k ďalším medailám. Som rád, že sa Eliška chytila a nadväzuje na úspechy Eleny Kaliskej a Jany Dukátovej. U kanoistov je jasne vidieť, aký ťažký je náš šport. V kvalifikácii sme mali tri najlepšie lode, do semifinále postúpili dve a vo finále to ani jednej nevyšlo," zhodnotil domáci šampionát športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Róbert Orokocký, citoval ho web canoe.sk.

Trojica Beňuš, Slafkovský a Mirgorodský ovládla kvalifikáciu kanoistov, v ktorej skončili na prvých troch miestach. Slafkovský sa neskôr nedostal ani do finále a obsadil 12. pozíciu.

"Ťažko sa hľadajú pozitívne slová, keď som si o postup prišiel sám, svojou chybou na poslednej bránke. V jazde boli určite drobné chybičky, ale tie boli spôsobené tým, že som chcel ísť bez veľkej fatálnej chyby, pretože trať bola celkom zradná. Na poslednej bránke som videl, že mám nízko tyčku, kontroloval som si špicu a keď už som bol za bránkou, pádlom som do nej ´tresol´ a už to nestačilo. Dúfal som, že to bude na 9. - 10. miesto stačiť s odretými ušami, lebo časovo to vychádzalo, ale že bude prvá desiatka takto tesne nabitá, to som nečakal," povedal sklamaný Slafkovský.

"Urobil som zbytočný dotyk na prvej bránke špičkou a takýmto chybám sa určite treba vyvarovať. Potom som už vedel, že do toho musím tlačiť, ísť na hrane a v závere trate mi chýbali sily. Mrzí najmä to, že sme boli na domácej vode a publikum bolo úžasné. Na jednej strane zážitok, no na druhej som sklamaný, lebo som veril, že to môže byť na lepší výsledok. Je to iba začiatok sezóny a verím, že to ešte vylepším,“ skonštatoval Mirgorodský, ktorý skončil vo finále C1 šiesty s dvomi trestnými sekundami a stratou piatich sekúnd na víťazného Slovinca Benjamina Savšeka. Beňuš stratil viac ako sedem sekúnd a bol ôsmy, no nazbieral až šesť trestných sekúnd: "Fyzicky aj psychicky som bol fantasticky pripravený, no medzi bránkami 9 a 10 sa mi pokazil valček na pádle, nemal som sa o čo oprieť a nasledovala chyba a dotyk bránky. Potom som vedel, že mám stratu, ktorú som chcel dohnať a z toho pramenili ďalšie chyby.“

Luknárová nenadviazala na zlato z tímovej súťaže v pretekoch C1 žien, obsadila konečné 13. miesto so stratou viac ako 13 sekúnd na víťaznú Britku Mallory Franklinovú.

"Mrzí ma, že som sa mojou semifinálovou jazdou nedostala do finále. Myslím si, že prvá polovica trate bola dobrá, ale v tej druhej som sa odklonila od ideálnej stopy a jazda stratila trochu rýchlosť. Nešla som na úplne na risk, išla som tak ako som mala natrénované. Bohužiaľ, nevyšlo mi všetko tak, ako som chcela. Určite som rada, že sa mi podarilo postúpiť z prvej kvalifikačnej jazdy do semifinále. Išla som celkom solídne. Tiež sa veľmi teším, že sme si s dievčatami v hliadke vybojovali zlato. To sú pozitíva, z ktorých budem čerpať do budúcna," uviedla pre web canoe.sk. Paňková skončila na 12. priečke po tom, ako v semifinále dostala osem trestných sekúnd: "Na vode som sa cítila dobre, ale v jazde som mala veľa ´ťukov´, čo ma mrzí."

Slovenských reprezentantov vo vodnom slalome čaká najbližšie prvé kolo Svetového pohára, ktoré sa uskutoční 10. až 12. júna v pražskej Tróji. Nasledovať budú podujatia v poľskom Krakove, slovinskom Tacene, francúzskom Pau a španielskom La Seu. V dňoch 5. až 10. júla sa budú v talianskej Ivrei konať majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov, v dňoch 26. až 31. júla je na programe seniorský svetový šampionát v nemeckom Augsburgu.