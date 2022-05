Svetové médiá reagujú na triumf Fínov: Jukka Jalonen si zaslúži sochu

Ohlasy médií na triumf fínskych hokejistov, ktorí v nedeľnom finále MS v Tampere zdolali Kanadu 4:3 po predĺžení a získali štvrtý titul majstrov sveta, prvý na domácom turnaji.

Iltalehti (Fín.): "Fíni sú majstri sveta! Najväčším hrdinom Levov je Sakari Manninen. Fínsko triumfovalo v závere ohromujúceho finále a získalo štvrtý titul majstrov sveta v histórii."

Ilta-Sanomat (Fín.): "Sakari Manninen rozhodol v predĺžení a Fínsko získalo štvrtý titul majstrov sveta. Po olympiáde v Pekingu má ďalšie zlato. Jukka Jalonen si zaslúži sochu!"

YLE (Fín.): "Historické víťazstvo a prvá medaila na domácom turnaji. Valtteri Filppula sa navyše stal prvým Fínom v prestížnom Triple Gold Clube. Kanada a Fínsko ponúkli od začiatku hokej hodný finále majstrovstiev sveta. Na ľade bolo málo priestoru a času a veľa korčuľovania a súbojov. Fínsko ťažilo aj zo šokujúceho vylúčenia Sillingera."

TSN (Kan.): "Divoké finále rozhodol v predĺžení Sakari Manninen. Domáci viedli už 3:1, no Kanada vyrovnala vďaka dvom gólom v hre bez brankára. Bolo to tretí súboj týchto dvoch súperov v treťom finále za sebou. V roku 2019 vyhrali Fíni, vlani sa im pomstila Kanada, no teraz získali titul opäť Suomi. V roku 2020 sa šampionát nekonal pre pandémiu. Fíni si vo februári vybojovali aj olympijské zlato."

Ottawa Sun (Kan.): "Kanada odmietla v nedeľu prehrať bez boja. Po tom, ako zmazala dvojgólový deficit a vynútila si predĺženie, nakoniec prehrala 3:4. Sakari Manninen rozhodol v presilovke, keď bol Thomas Chabot na trestnej za hákovanie. Vylúčenie bolo prinajmenšom otázne a zanechalo pachuť v ústach obhajcov titulu, ktorí sa museli uspokojiť so striebrom."

The Hockey News (Kan.): "Druhýkrát z uplynulých troch turnajov získalo zlato Fínsko po tom, ako vo finále zdolalo Kanadu. Fínsko je prvá krajina od Švédska v roku 2006, ktorá dokázala vyhrať v jednom roku olympijský turnaj aj majstrovstvá sveta, pričom 15 hráčov získalo obe medaily."

IIHF.com: "Fínsko získalo na deviaty pokus prvú medailu na domácom turnaji a spolu so Švédskom (2006) je jediná krajina, ktorá dokázala v jednom roku vyhrať olympijské zlato i majstrovstvá sveta. Double znamená, že Valtteri Filppula sa stal prvým Fínom v prestížnom Triple Gold Clube a tridsiatym celkovo."

iSport (ČR): "Vo februári ovládli olympiádu a zlatá párty pokračuje! Domáci tím Suomi vyhrali i majstrovstvá sveta. Toto je teraz vládca medzinárodného hokeja. Kouč Jukka Jalonen naučil svoj výber víťaziť. Tentokrát nešlo o žiadny betón a ťažkú defenzívu. Kanada bola poriadne agresívna, dotiahla dvojgólové manko, bola to jazda. Ale zlato slávi Fínsko. Vyhralo 4:3 po predĺžení, víťazný gól strelil Manninen. Česká reprezentácia získala po desiatich rokoch medailu. Bronz si zaistila po výhre nad USA 8:4."

iDnes.cz (ČR): "Domáci zmarili Kanade obhajobu a slávia. Rozhodcovia finále nezvládli. Majstrovstvá vyvrcholili rovnako ako vlani v Rige dramatickým súbojom Fínska s Kanadou. Pred rokom sa radoval v predĺžení zámorský tím, teraz po výsledku 4:3 slávia Suomi. Severania tak splnili vysnený cieľ - opanovali domáci turnaj."