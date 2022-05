Kanada sa po finále hnevá: Dve veľké chyby rozhodcov nás pochovali

Finále svetového šampionátu v hokeji prinieslo celkom slušné vyvrcholenie.

Do vedenia išli Kanaďania presilovkovým gólom Dylana Cozensa v 24. minúte. Fíni v tretej tretine otočili na 3:1, avšak Kanaďania v záverečnom nápore strelili dva góly a dotiahli zápas do predĺženia.

132 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času pri power-play najskôr Kanada znížila na rozdiel gólu a o 48 sekúnd neskôr už bolo vyrovnané.

Zlato ale napokon zostalo doma. Po stretnutí sa hovorili aj o výkone hlavných rozhodcov - švédskej dvojice Mikael Nord a Linus Ohlund. Tá v zápase nepodala najlepší výkon vďaka niekoľkým chybným rozhodnutiam. Najmä zo strany kanadských fanúšikov sa na Švédov zosypala vlna kritiky.

"Dve veľké chyby rozhodcov nás pochovali. Mám pocit, že švédski rozhodcovia boli dnes proti nám," píšu fanúšikovia Kanady na sociálnych sieťach.

Prvý kiks

Prvý veľký kiks prišiel za stavu 1:0 pre Kanadu, keď Švédi neprávom vylúčili útočníka Cole Sillingera za vysokú hokejku. Opakované zábery pritom potvrdili, že Fín sa udrel do tváre vlastnou hokejkou potom, čo mu do nej Sillinger ťukol. Stačilo si tento moment pozrieť na zázname a rozhodnutie o treste odvolať. Fíni v presilovke 5 na 3 vyrovnali a krátko na to v hre 5 na 4 už viedli 2:1.

Druhý kiks

Druhý sporný moment prišiel v predĺžení. Dvojminútový trest pre Thomasa Chabota bol mimoriadne prísny. Chabot síce mal hokejku medzi nohami fínskeho hokejistu, ten ale pád nafilmoval. Vylúčenie Chabota potrestal Manninen zlatým gólom.