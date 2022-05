David Pastrňák po zápase o bronz vtipkoval: Čo nás nakoplo proti Američanom?

V zápase o bronz zaznamenal hetrik a výrazne tak svojmu tímu pomohol k bronzovej medaile.

"Pre nás je ten bronz veľmi dôležitý, veľmi sme chceli získať medailu. Má pre nás cenu zlata," povedal pre ČT sport Pastrňák po víťaznom zápase s USA.

Jeden z najlepších hráčov českého tímu potom prezradil, čo ho a jeho spoluhráčov nakoplo. "V druhej tretine som si všimol na kocke nad ľadom zábery mojej maminy. Podala parádny výkon," zhodnotil predvedený tanec pani Pastrňákovej, ktorá sa stala hviezdou. Česi v tom čase prehrávali 1:3 a vzápätí znížili. "Nemal som veľmi náladu sa na to pozerať. Zvládla to veľmi dobre. Tak napíšte, že nás nakopla," vtipkoval Pastrňák po zápase.

One hat trick and a bronze medal later 🥉🍝#CZEUSA #IIHFWorlds @narodnitym @pastrnak96 pic.twitter.com/9t9pEn8WI2