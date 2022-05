Stále platí, že móda sa vracia. S módou je to asi aj ako s jednotlivými dekádami, tvoria proste sínusoidu, ktorá sa neustále opakuje, nech sa deje čokoľvek.

Dalo by sa to povedať aj o dlhých vlasoch hokejistov. Boli časy, keď hriva vejúca spod prilby patrila k imidžu každého hráča. Potom sa to vytratilo, no tohtoročné, v poradí 85. majstrovstvá sveta, ktoré hostili fínske mestá Helsinki a Tampere, opäť zaplavili vlasáči à la Michal Handzuš!

No aby sme boli spravodliví, len by chceli byť ako bývalý skvelý slovenský hokejista... Na Handzuša jeho vlasatí nasledovníci jednoducho nemajú!