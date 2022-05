Slováci pripravení na rolu favorita v Lige národov: Tarkovičovi bude chýbať hráč zo základu

Slovenskej futbalovej reprezentácii bude v júnovom asociačnom termíne chýbať Dávid Hancko, obranca pražskej Sparty sa trénerovi Štefanovi Tarkovičovi ospravedlnil z osobných dôvodov. Realizačný tím v priebehu nedele riešil, či na jeho miesto dodatočne povolá niekoho z náhradníkov.

Na zraze v Šamoríne sa národný tím zišiel takmer v kompletnom zložení. Klubové povinnosti si ešte plnil stredopoliar Matúš Bero z Vitesse Arnhem, neskôr sa k národnému tímu pripojí aj Albert Rusnák zo Seattle Sounders. "Momentálne tu nie nie Bero, ktorý príde zajtra. To isté sa týka Rusnáka. Jeho čakáme v utorok, pretože transfer z USA je komplikovanejší. Dávid Hancko sa ospravedlnil z osobných dôvodov a bude nám chýbať. Je to pre nás komplikácia, rátali sme s ním do základu," povedal na nedeľňajšom zraze Tarkovič.

Zo zdravotných dôvodov sa do nominácie nedostali brankári Martin Dúbravka a Dominik Holec, z hráčov do poľa Denis Vavro, Jakub Hromada a Adam Zreľák. Na zraze sa už neobjavil dlhoročný kapitán Marek Hamšík, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru. Pred júnovým štvorzápasom Ligy národov však slovenského kormidelníka teší zdravotný stav hráčov a pochvaľoval si aj podmienky kempu, ktorý prebiehal od stredy. "Všetci hráči sú našťastie v poriadku. Verím, že aj kemp nám pomohol pripraviť sa na štyri ťažké zápasy. Bol to veľmi prospešný kemp z toho pohľadu, že nám pomohol hráčov správne nastaviť. Juraj Kucka, Ivan Schranz aj Vlado Weiss trénovali všetky tri dni a verím, že budú pripravení. Sme favorit skupiny a nečaká nás nič ľahké, musíme sa dobre pripraviť na blížiace sa zápasy. Verím, že hráči pochopili situáciu, v akej sa nachádzame a urobia všetko pre to, aby sme sa vrátili do B-divízie. Žiadne mužstvo v skupine však nie je slabé," varoval Tarkovič pred silou papierovo slabších protivníkov.

Podľa neho je kľúčové, aby hráči v prvom zápase na neutrálnej pôde v Novom Sade proti Bielorusku podali dobrý výkon a pozvali ľudí na nasledujúci zápas v Trnave proti Kazachstanu. "Prvý impulz, aby sme pritiahli ľudí na štadión, je náš výkon a výsledok v prvom zápase. Máme hráčov, ktorí majú kvalitu a za sebou veľmi dobré sezóny," dodal Tarkovič.

Juraj Kucka sa cíti zdravotne v poriadku, no pred štyrmi zápasmi v priebehu desiatich dní má rešpekt. "Od stredy trénujem naplno a verím, že to tak bude aj ďalej. Čo sa týka klubu, vo Watforde som skončil. Zatiaľ ešte neviem, kde budem v novej sezóne pôsobiť. Čakám, či sa počas zrazu neozve môj manažér s nejakou ponukou. Nevylučujem ani návrat na Slovensko, všetko je otvorené. Momentálne sa sústredím na reprezentáciu, čakajú nás štyri zápasy v priebehu desiatich dní. Verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli. Určite nikto z hráčov po náročných sezónach nie je nadšený, že program je takýto nahustený. Musíme to však rešpektovať a popasovať sa s tým, veľký dôraz bude treba klásť na regeneráciu," myslí si Kucka.

Tridsaťpäťročný stredopoliar varuje pred podcenením súperov. "Musíme sa k tomu postaviť zodpovedne a nikoho nepodceniť. Možno ich hráči nehrávajú v takých kvalitných ligách ako my, ale ak by sme k tomu pristúpili takýmto spôsobom, dopadli by sme zle," dodal Kucka.



Slováci si v 3. skupine C-divízie LN zmerajú sily s Bieloruskom v Srbsku (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Kazachstanom (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžanom (10. júna o 18.00 v Baku) a opäť Kazachstanom (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane).

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na stretnutia 3. skupiny C-divízie Ligy národov Bielorusko - Slovensko (3. júna o 20.45 v Novom Sade), Slovensko - Kazachstan (6. júna o 20.45 v Trnave), Azerbajdžan - Slovensko (10. júna o 18.00 v Baku), Kazachstan - Slovensko (13. júna o 16.00 v Nur-Sultane):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), František Plach (Piast Gliwice), Dominik Takáč (FC Spartak Trnava)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Juraj Chvátal (Sigma Olomouc), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Inter Miláno), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Vernon de Marco Morlacchi (ŠK Slovan Bratislava)



stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (FC Watford), Christián Herc (Grasshopper Club Zürich), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok)



útočníci: Ladislav Almási (Baník Ostrava), Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf)