Najmladší hráč na MS 2022 Adam Sýkora sa tak skoro nezastaví: Dovolenka sa ruší aj tento rok!

Žiaden oddych, užívanie si slávy! Naopak, povinností má vyše hlavy, no úsmev na tvári mu aj tak nezmizne.

Talentovaný útočník Adam Sýkora (17) výkonmi na MS dokázal, že o hokejovú budúcnosť na Slovensku je dobre postarané. Po návrate z Fínska má pred sebou ešte strastiplný kus cesty na to, aby si ho v júli v draftovej lotérii vybral jeden z tímov NHL.

V rozhovore pre Nový Čas Sýkora prezradil, že záujem o neho majú špeciálne dva kluby a práve kvôli tomu musel po vlaňajšku zrušiť dovolenku aj tento rok.

Špekulácie o draftovom umiestnení Juraja Slafkovského zaplavujú správy každý deň. Nový Čas sa preto opýtal šéfa nášho hokeja Miroslava Šatana, čo on hovorí o Sýkorovi. „MS jeho prognózy určite zvýšili a v rebríčkoch bude vyššie. Myslím, že by mohol byť draftovaný do TOP 50. Rástol od zápasu k zápasu. Keď sme ho doviedli do repre, bolo to neznáme meno, ktoré mnohí spochybňovali. Myslím si, že dnes už o ňom nepochybuje nikto. Výkonmi potvrdil, že na MS patril. Verím, že to potvrdí na drafte aj niektorý z tímov NHL,” uviedol Šatan.

Aké sú vaše pocity tesne po prílete na Slovensko?

- Musím celé MS ešte nejako vstrebať a zrekapitulovať. Dám si to dokopy doma s rodičmi, pozriem si nejaké zápasy alebo highlighty. Potom to na mňa určite doľahne. Tesne po šampionáte mám také myšlienky, že sme to štvrťfinále mohli zvládnuť. Ale nevadí, ideme ďalej, celkovo je to super.

Myslíte, že ste po MS u skautov stúpol v ich draftových rebríčkoch?

- Myslím, že áno, ale netreba to riešiť, pretože tá cesta len začína. Draftovaný môžem byť v ktoromkoľvek kole. Ak si ma nejaký tím vyberie, tak záleží len na mne, ako sa s tým popasujem. Musím na sebe stále pracovať.

Aké ohlasy vám chodili do Fínska z domu od rodičov a priateľov?

- Všetci mi posielali len pozitívne správy, veľmi si to vážim od každého jedného. Som naozaj rád, že mám podporu v rodine aj priateľoch, z každej strany. Teraz to doma s rodinou poriadne oslávime, na to sa teším.

Čo vravíte na patronát trénera Ramsayho? Bolo vidieť, že si vás obľúbil…

- Pána trénera Ramsayho mám rád. Je vidieť, že dáva rád priestor mladým hráčom ako som ja. Snažím sa mu to oplácať tým, že stále hrám len to, čo po mne chce. Dodržiavam každý jeden jeho pokyn. Veľmi si vážim, že som dostal možnosť hrať pod jeho vedením.

Tesne po MS vás však čaká NHL Combine…

- Nie, nebude to Combine s chalanmi v Buffale, ale dva tímy si ma špeciálne vybrali. Letím do Kanady 4. júna, takže mám len nejaký ten týždeň na oddych a blízkych. Potom začína príprava na novú sezónu. Verím, že sa na zámorských testoch ukážem v dobrom svetle.

S akými pocitmi tam pôjdete? Zámorské záťažové testy sú známe extrémnou náročnosťou…

- Určite ten stres tam trošku je, ale myslím, že práve vo fyzických aspektoch vynikám. Ešte sa na to však jednoznačne pripravím.

Takže čas na dovolenku tento rok nebude?

- Momentálne určite nie. Na dovolenku nebol čas ani minulú sezónu. Rovnako tak sa ruší aj teraz! (úsmev)