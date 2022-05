Z domácich vôd vylovila prvé zlato: Mintálová triumfovala na ME v Liptovskom Mikuláši!

Slovenská reprezentantka Eliška Mintálová triumfovala na ME vo vodnom slalome. Na domácom podujatí v Liptovskom Mikuláši zvíťazila spoločne s Taliankou Stefanie Hornovou, keď obe dosiahli navlas rovnaký čas - 107,24 s. Mintálová tak získala svoje prvé zlato na seniorskej úrovni.

Na pódiu doplnila víťazky favoritka Mallory Franklinová z Veľkej Británie, ktorá zaostala o 3,05 sekundy a pripísala si dvojsekundový trest. Víťazky predviedli bezchybné jazdy, pričom Mintálová mala výborné prvé dve časti trate, no Talianke, ktorá štartovala v úplnom závere, vyšiel tretí úsek.

"Je zaujímavé, že sme skončili obe na prvom mieste. Hlavné je, že sa mi podarilo predviesť dobrú jazdu. Chcela som doma podať čo najlepší výkon a som rada, že to dopadlo takto," uviedla Mintálová v mixzóne. "Jazdu si veľmi nepamätám. Dostala som sa do tempa a viem len to, že som mohla zrýchliť na záverečnej bránke a získať nejaké stotinky navyše. Celkovo som však spokojná, išla som čisto, čo je pre mňa veľký úspech," dodala k svojmu výkonu čerstvá majsterka Európy.