Kuriózna gólová premiéra Pospíšila: Vďaka totálnemu skratu českého protihráča!

V treťom stretnutí finále Pacifickej divízie poslal Stockton Heat do vedenia 5:4, no jeho tím napokon podľahol domácemu Coloradu Eagles 5:6 po predĺžení. Colorado znížilo stav série hranej na tri víťazstvá na 1:2.

Pospíšilovi pripísali kuriózny vlastný gól Čecha Martina Kauta. Slovenský útočník poslal v 44. minúte od zadného mantinelu puk pred súperovu bránku a dezorientovaný Kaut ho napálil z prvej do vlastnej siete. Pospíšil zaznamenal v zápase okrem gólu dva strelecké pokusy a mínusový bod. V prebiehajúcej play off má na konte dva body (1+1) v štyroch vystúpeniach.

Richard Pánik sa vrátil do zostavy Chicaga Wolves, s ktorým sa po výhre 5:1 nad domácim tímom Milwaukee Admirals tešil z postupu do semifinále bojov o Calderov pohár. V zápase inkasoval dvojnásobný menší trest za hrubosť. Wolves triumfovali vo štvrťfinálovej sérii 3:1 na zápasy.



An own goal for the ages in Colorado.



With the Eagles facing elimination, recent Avalanche first-round pick Martin Kaut hammers the puck into his own net to give the Heat the lead in the third period.



Martin Pospisil gets credit. It's 5–4 Stockton in Game 3. #Flames https://t.co/HuB6ZyqHeo pic.twitter.com/LCffU5D81c