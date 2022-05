Colorado po dvadsiatich rokoch do finále konferencie: Rozhodol gól 5 sekúnd pred koncom!

Hokejisti Colorada prvýkrát od roku 2002 postúpili do finále Západnej konferencie NHL. V noci na sobotu zvíťazili v šiestom dueli 2. kola play off na ľade St. Louis 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Dva góly Avalanche dal J.T. Compher, víťazný gól strelil 5,6 sekundy pred koncom riadneho hracieho času Darren Helm.



Domáci Blues viedli 1:0 i 2:1 vďaka gólom Jordana Kyroua a Justina Faulka, no hostia v tretej tretine strhli víťazstvo na svoju stranu. Colorado tak prekročilo svoj tieň, v uplynulých troch sezónach zakaždým vypadlo v 2. kole play off. Brankár Darcy Kuemper pomohol k úspechu hostí 17 úspešnými zákrokmi. Hráči Avalanche v konferenčnom finále narazia na Edmonton, ktorý v piatich zápasoch vyradil rivala z Calgary.



2. kolo play off NHL

semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:

St. Louis - Colorado 2:3

/konečný stav série: 2:4, Colorado postúpilo do konferenčného finále/