Hokejové osobnosti hodnotia účinkovanie reprezentantov na MS: Najhoršia známka pre...

Hokejové Slovensko bolo po bronzovej senzácii na februárovej olympiáde v Pekingu opäť hore nohami. Celý národ držal na svetovom šampionáte vo Fínsku silno palce omladenej družine kanadského kouča Craiga Ramsayho. Hoci v úvode turnaja si fanúšikovia pri televízii či naživo v helsinskej aréne aj trošku na naše výkony pohundrali, napokon zavládla s účasťou vo štvrťfinále a takmer senzačným postupom do bojov o medaily spokojnosť. Denník Nový Čas oslovil hokejové osobnosti, aby vystavili gólmanom, obrane, útoku či trénerskému štábu vysvedčenie za ich predvedené výkony na turnaji.

František Hossa (67)

známka trénerom: 2

Tréner Ramsay prišiel do našej reprezentácie z krajiny hokeja. Už niekoľko rokov dovádza kvalitnú robotu. Čo sa mi páči najviac, je to, že priniesol nové prvky a jeho herný systém sa za tie roky dokonale odzrkadlil na ľade. Je to taký nový druh koučingu, na ktorý na Slovensku nie sme zvyknutí. Zároveň je to aj dobrá škola pre asistentov a cenné skúsenosti odovzdáva aj mladým hráčom. Vďaka tomu sa nám potom podarí taký úspech, aký sme mali napríklad na ZOH. Ale aj za výkony na MS môžu mať chalani hlavu hrdo hore.

Ján Laco (40)

známka brankárom: 2-

Brankárov hodnotím celkom pozitívne. Do turnaja sme vstúpili s dvoma kvalitnými brankármi. Na začiatku dostal priestor Rybár, no ten sa neskôr zranil. Ďalších päť kvalitných zápasov potom odchytal Húska. Hodnotiť jednotlivo ich nebudem, ale ako celok nám v každom zo zápasov dali šancu na úspech, a to je základ. Ale, samozrejme, niektoré góly, ktoré inkasovali, sa dali aj pochytať. Suma summarum je to za mňa 2 mínus.

Ľubomír Višňovský (45)

známka obrane: 3

Musím povedať, že v prvej časti šampionátu sme robili v defenzíve viacero individuálnych chýb, hráči až príliš vysoko napádali a vzadu to často horelo. Určite defenzíve pomohol príchod Martina Fehérváryho. Celkovo sa naša hra v závere zlepšovala, proti Dánom to bol pekný zápas, ale top výkon sme podali proti Fínom. Štvrťfinále je pre tento mladučký výber úspechom. Tentoraz na šampionáte bol útok lepší ako obrana a celkovo hodnotím našu hru vzadu ako priemer.

Milan Bartovič (41)

známka pre útok: 2

Ofenzívu nášho tímu hodnotím pozitívne. Na turnaji strelili 90% našich gólov. Klobúk dole pred mladými puškami Jurajom Slafkovským, Adamom Sýkorom ale aj Paľom Regendom. Veľkým lídrom a vzorom pre nich bol kapitán Tomáš Tatar, ktorý v pravý čas v kľúčovom zápase potiahol gólmi aj príkladom v kabíne.