Craig Ramsay o svojej budúcnosti: Naznačil pokračovanie pri slovenskej reprezentácii?

Boli sme blízko, hokejové prekliatie menom Fínsko sme takmer zlomili, ale na turnaji, žiaľ, končíme! Nemáme sa však rozhodne za čo hanbiť. Hokejisti Slovenska po skvelom výkone prehrali vo štvrťfinále s top favoritom na zlato - domácim výberom Suomi 2:4 a na MS skončili s najmladším výberom v histórii na 8. mieste. Tím trénera Craiga Ramsayho (71) svoje výkony gradoval a po senzačnom bronze na olympiáde v Pekingu mal na dosah aj medailu na šampionáte. To, či bol tento duel posledným pre kanadského sympaťáka na slovenskej lavičke, ukážu až najbližšie dni...

Tím okolo kapitána Tomáša Tatara mal úspešný vstup do turnaja v podobe vydretého triumfu s Francúzskom 4:2, ale potom predviedol tri kostrbaté výkony, ktoré priniesli prehry s Nemeckom (1:2), Kanadou (1:5) i so Švajčiarskom (3:5). Viacerí odborníci i množstvo fanúšikov už výber trénera Ramsayho vopred odpisovalo, ale predčasne. „Po troch prehrách sme si chalani v kabíne sadli, vyčistili stôl a veľmi to pomohlo,“ povedal pre Nový Čas útočník Adam Liška.

Hráčov pochválil

Odvtedy sa mladý a neskúsený výber, takmer desať nováčikov a vekový priemer pod 25 rokov nakopol, vyhral tri súboje v rade a postúpil do štvrťfinále. Hoci sa proti top favoritovi na zlato očakával jasný priebeh, Slováci domácich Fínov zaskočili a tí sa triasli do posledných sekúnd o postup, ktorý pečatili až gólom do prázdnej bránky na 4:2. „Podali sme po dlhšom čase výborný výkon. Hrali sme agresívne a páčilo sa mi, ako sme hrali v ofenzíve a ako sme držali puk. Musím pochváliť každého hráča, ktorý nastúpil do zápasu,“ pochválil kanadský kouč svojich zverencov.

Budú rokovať

Ramsay prevzal slovenský tím v lete v roku 2017 a vlani už raz kontrakt s našou federáciou predĺžil. Teraz sa mu opäť končí zmluva a jeho zotrvanie je otázne. Po tesnej prehre s Fínmi ešte nechcel robiť závery. „Ešte sám seba neodpisujem,“ reagoval stroho o svojej budúcnosti. Podľa našich informácií bude mať šéf zväzu Miroslav Šatan eminentný záujem, aby Kanaďan ešte aspoň na rok predĺžil spoluprácu, a rokovať by mali v blízkej dobe.

Slovensko s Ramsayom na MS a ZOH

ZOH 2018 Pjongčang: 11. miesto

MS 2018 Dánsko: 9. miesto

MS 2019 Slovensko: 9. miesto

MS 2021 Lotyšsko: štvrťfinále (8. miesto)

ZOH 2022 Čína: bronz

MS 2022 Fínsko: štvrťfinále (8. miesto)