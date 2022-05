Fantázia! Slovenské kanoistky obhájili zlato na ME

Slovenské kanoistky získali na domácich majstrovstvách Európy vo vodnom slalome zlaté medaily v 3xC1 žien.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hliadka v zložení Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala v piatkovom finále tímovej súťaže pred Francúzskom (+1,44 s) a Českom (+1,68). Slovenky tak obhájili vlaňajšie zlato z talianskej Ivrei.

Slovenky pôvodne figurovali na štvrtom mieste, pretože dostali 50-sekundovú penalizáciu za minutie ôsmej bránky. Jury im však trest dodatočne upravila na dvojsekundový a v konečnom hodnotení tak predstihli Francúzky. Pre tie by to bol prvý triumf na ME v tejto disciplíne a druhé zlato na Liptove, keďže vo štvrtok triumfovali v ženskej 3xK1.

Tri medailové hliadky boli napokon jediné, ktoré sa zaobišli bez väčších trestov, pričom slovenská mala s dvomi trestnými sekundami najčistejšiu jazdu. Z minuloročného tímu štartovala len Paňková a v 17 rokoch si tak pripísala na konto druhý európsky titul.

ME v Liptovskom Mikuláši - finále:

3xC1ž: 1. SLOVENSKO (Emanuela LUKNÁROVÁ, Zuzana PAŇKOVÁ, Soňa STANOVSKÁ) 131,13 s (2), 2. Francúzsko (Laurene Roisinová, Marjorie Delassusová, Lucie Bauduová) +1,44 (12), 3. Česko (Gabriela Satková, Tereza Fišerová, Martina Satková) +1,68 (10), 4. Veľká Británia +46,39 (56), 5. Nemecko +51,78 (60), 6. Slovinsko +113,77 (110)