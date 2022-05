Vladimír Weiss ml. spomína na Hamšíka: V stávke ma obral o hodinky!

Iba v dobrom. Tak bude spomínať krídelník Slovana Vladimír Weiss (32) na Mareka Hamšíka (34) a na chvíle strávené počas reprezentačných zrazov a zápasov.

Na dlhoročného kapitána, ktorý pred pár dňami oznámil koniec reprezentačnej kariéry vytiahol niekoľko zaujímavostí. Jednou z nich je aj ich osobná stávka, v ktorej išlo o to, kto dosiahne počas sezóny viac gólov. Po jej skončení zdobili Hamšíkovu ruku nové hodinky, ktoré Weiss prehral.

Slovenská futbalová reprezentácia má pred júnovými zápasmi Ligy národov oficiálny zraz v nedeľu, ale pre hráčov, ktorým už skončila sezóna pripravil realizačný tím už v týchto dňoch tréningový kemp. Medzi nimi je aj Vladimír Weiss, ktorý si pre web Slovenského futbalového zväzu zaspomínal na Mareka Hamšíka, ktorý dal pred pár dňami reprezentácii zbohom.

"Marek bol vždy veľmi rozumný a patril k tým, ktorý na tréningu a v zápasoch odovzdávali vždy sto percent. Spomínam si však, že viac dávok si pridával až neskôr, keď už aj on sám cítil, že to potrebuje," vyjadril sa na adresu bývalého kapitána Vladimír Weiss, ktorý s Hamšíkom absolvoval jeden svetový a dva európske šampionáty.

"Ťažko vytiahnuť jeden najkrajší, alebo najlepší moment, ale asi tie majstrovstvá sveta v 2010 to bol taký najväčší zážitok," pokračoval krídelník Slovana, ktorý na súčasného hráča Trabzonsporu nabonzoval, že si počas reprezentačných zrazov rád zašiel do jedného zo známych fastfoodových občerstvení. "Dokonca aj nás k tomu nútil," prezrádzal so smiechom Weiss.

Ten mu zamrzol na perách vtedy, keď mu raz Hamšík na hlave vykúzlil typický účes, ktorý Marek dodnes nosí. "Mám ešte z toho fotku, ale nezávidím mu ho." A ná záver pridal ešte jednu historku, ako s ním prišiel v stávke o hodinky. "V jednej sezóne, keď som pôsobil v Taliansku som sa s ním stavil, že kto dá v sezóne viac gólov. Neviem, čo ma to napadlo, ale prehral som hodinky," dodal Vladimír Weiss.