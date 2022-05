Adam Sýkora dostal dve ponuky z NHL: Z MS vo Fínsku letí rovno do zámoria

Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora (17) prežil úspešnú premiéru na MS medzi seniormi, čo si všimli aj skauti z NHL.

Hokejista HK Nitra na turnaji vsietil dva góly a pridal jednu asistenciu. Vo štvrťfinále proti domácim Fínom otvoril stav duelu, no na postup do semifinále to nakoniec nestačilo. Slováci sa lúčia s turnajom po prehre s Fínskom 2:4.

Adam Sýkora má za sebou úspešnú sezónu. Pred začiatkom klubového ročníka odohral Hlinka Gretzky Cup a navyše absolvoval v reprezentácii tri vekovo rôzne šampionáty.

Debut medzi seniormi si užíval a sezónu hodnotí len v superlatívoch. „Myslím si, že táto sezóna bola pre mňa najlepšia v kariére. Na Hlinka Gretzky Cupe sme skončili druhí, potom 2. miesto s Nitrou, na MS do 18 rokov sme postúpili späť medzi elitu, super sme sa predstavili na MS do 20 rokov a teraz tento šampionát. Fakt som si to užíval,“ povedal pre sport.sk.

Mladý útočník sa na MS vo Fínsku doslova predal, o čom svedčí záujem zo zámoria. „Keď prídem domov, tak ihneď letím do Kanady na NHL Combine. Vybrali si ma dva tímy. Potom si dám možno dva týždne voľno a začnem sa pripravovať na novú sezónu,“ dodal Adam Sýkora.