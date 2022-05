Halepová sa po vyradení z Roland Garros priznala: Mala som panický záchvat

Rumunská tenistka Simona Halepová (30) po vyradení v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros prezradila, že počas zápasu s Číňankou Čeng Čchin-wen mala panický záchvat.

Parížska šampiónka z roku 2018 ho sa počas pauzy na konci prvého setu nevedela na lavičke poriadne nadýchnuť a musela si zavolať na pomoc lekára.

"Bol to panický útok. Nevedela som, čo mám v danej chvíli robiť, pretože ho nemávam často," povedala podľa AFP Halepová, ktorá ako turnajová dvanástka vypadla po prehre 6:2, 2:6 a 1:6. "V tom čase som vyhrávala a hrala som dobre. Napokon som zápas prehrala. Nedokázala som sa naplno koncentrovať."

Bývalá svetová jednotka je už zdravotne v poriadku: "Po zápase to bolo ťažké, no teraz mi je už dobre. Dostala som sa z toho. Z tejto epizódy sa poučím. Nebolo to to nič nebezpečné, lekári všetko preverili." Čeng Čchin-wen napokon duel otočila a pri debute na parížskej antuke postúpila do 3. kola, kde sa stretne s domácou Alize Cornetovou.