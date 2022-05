Prekvapenie sa nekonalo: Slováci napriek obetavému výkonu nestačili na domáceho favorita a na MS končia

Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase MS s Fínskom 2:4. V Tampere viedli 2:0, domáci favorit však zápas otočil a postúpil medzi štvorku najlepších. Pre Slovákov sa turnaj skončil.

Štvrťfinále (Tampere):

Fínsko - Slovensko 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Góly: 19. Anttila (Friman, Pokka), 24. Anttila, 45. Manninen (Sallinen, Lehtonen), 60. Mäenalanen (Anttila) - 9. Sýkora (Lunter), 16. Regenda (Takáč, Ivan)

Fínsko: Olkinuora - Hietanen, Lehtonen, Seppalä, Heiskanen, Pokka, Friman, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, Manninen, Granlund - Sallinen, Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - A. Sýkora, Kollár, Lunter

Do štvrťfinálového zápasu vstúpili lepšie naši reprezentanti. Od úvodnej minúty boli aktívnejší, k dispozícii mali aj prvú početnú výhode po faule Granlunda na Tamášiho. Tú sme síce nedokázali využiť, no o necelú minútu na to sme otvorili skóre zásluhou šikovného teču benjamínka Adama Sýkoru. Favorizovaný domáci celok sme zaskočili, čo sme v 16. minúte zúžitkovali na navýšenie náskoku. Strelu Samuela Takáča vyrazil Olkinuora len pred seba, kde si nakorčuľoval Regenda a nekompromisne rozvlnil sieť - 2:0. Ešte pred odchodom do šatní dokázal umiestniť strieľanú prihrávku za chrbát Adama Húsku robustný útočník Marko Anttila, a tak sa úvodná dvadsaťminútovka skončila pomerom 2:1 v prospech slovenskej reprezentácie.

Povestné „momentum" si do prostrednej časti priniesli olympijskí víťazi z Pekingu, keď väčšinu času diktovali tempo hry. Strelecky sa však dokázali presadiť len raz. V 24. minúte dostali pod tlak našu defenzívu a chybu Šimona Nemca pri rozohrávke využil Anttila, pre ktorého to bol už druhý presný zásah v stretnutí a zároveň ním vyrovnal na 2:2. Od tohto momentu sa snažili oba celky vyvarovať zbytočným chybám, zmenu priebežného stavu nepriniesli ani početné výhody. Po dvoch tretinách bol boj o postup do semifinále stále otvorený.

Vyrovnaný stav vydržal v záverečnom dejstve len 4. minúty, keď z tesnej blízkosti úspešne zakončil Manninen, čím sa Fíni prvýkrát v priebehu štvrťfinále dostali do vedenia. Následne sme vrhli všetky sily do útoku, dokázali sme Fínov zatlačiť, ale dôležitého vyrovnávajúceho tretieho gólu sme sa už nedočkali. Najväčšiu šancu si vytvoril náš najproduktívnejší hráč na turnaji Juraj Slafkovský. Jeho strelu však zastavila bránková konštrukcia. Pokus o záverečný nápor bez brankára nám nevyšiel. V poslednej sekunde Mäenalanen ešte kozmeticky upravil skóre na konečných 4:2.