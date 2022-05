Ďalšia obrovská pocta pre legendárneho Diega Maradonu († 60): Čo pre neho fanúšikovia neurobia?

Tango D10S má pripomínať predovšetkým jedinečnosť Diega Maradonu. Na boku lietadla je jeden z najlepších futbalistov všetkých čias vyobrazený počas azda jeho najznámejšieho kariérneho momentu, keď v národnom drese Argentíny bozkáva trofej určenú pre majstrov sveta z roku 1986. Monumentálny stroj zdobia i ďalšie jeho nezabudnuteľné chvíle. Nechýba ani znázornenie pamätného gólu proti Anglicku, ktorý každý futbalový zanietenec pozná pod označením „božia ruka".

Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj dve dcéry Diega Maradonu - Dalma a Giannina. „Láska, ktorú k nemu fanúšikovia cítia, je neuveriteľná a presahuje všetko, čo si len dokážete predstaviť. Ako ďaleko sú schopní zájsť, aby vajadrili svoj obdiv? Evidentne až k lietadlu," nadšene povedala prvá menovaná.

The G.O.A.T 🐐 Now has a flying museum , a plane with the memorabilia of the great Diego Armando Maradona . pic.twitter.com/CRnZj0s7IW