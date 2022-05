Famózny obrat v podaní kanadských hokejistov, Švédom nestačil ani trojgólový náskok po dvoch tretinách

Hokejisti Kanady postúpili do semifinále MS vo Fínsku. V dramatickom štvrtkovom štvrťfinálovom zápase v Tampere zdolali Švédsko 4:3 po predĺžení, hoci prehrávali 0:3. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte v presilovke Drake Batherson.

Švédi sa už v 8. minúte dostali do vedenia 2:0, ktoré napriek kanadskej prevahe v druhej tretine zvýšili na 3:0. Zámorský tím však v úvode tretej časti znížil a dvoma gólmi v 59. minúte šokoval zaskočených Švédov. Tí budú tretíkrát za sebou chýbať v semifinále MS.

Štvrťfinále (Tampere):

Švédsko - Kanada 3:4 pp (2:0, 1:0, 0:3 - 0:1)

Góly: 2. Klingberg (Lang, Peterson), 8. Nylander (Nordström), 29. Friberg (Gustafsson, Ekman-Larsson) - 42. Graves (Roy, Comtois), 59. Dubois (Chabot, Cozens), 59. Barzal (Batherson, Comtois), 61. Batherson (Barzal, Dubois). Rozhodovali: Rekucki (USA), Heikkinen - Sormunen (Fín.), Špůr (ČR), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 8576 divákov.

Už v 1. minúte Kellman únikom pohrozil Kanaďanom, ale gól strelil Klingberg, ktorý po 87 sekundách hry prestrelil brankára Driedgera - 1:0. Úvod zápasu patril severanom, ktorí po prvom góle pokračovali v aktivite a v 8. minúte pridali druhý gól. Strelu kanadského obrancu zblokoval Nordström, puk získal Nylander a po úniku prekonal Driedgera - 2:0. Kanaďania pridali na ofenzívnej aktivite aj dôraze pred bránkou a často zamestnávali brankára Ullmarka. Ten v prvej tretine viackrát podržal svoj tím, ešte viac práce však mal v druhej časti.

Kanaďania spustili po prvej tretine ofenzívnu smršť, často sa hralo pred Ullmarkom, ale ten bol veľká prekážka pre obhajcu titulu. Pred odkrytou bránkou ho v 24. minúte neprekonal Lowry, na opačnej strane Friberg trafil do žŕdky. Pomer striel v druhej tretine bol podľa oficiálneho zápisu 19:1 v prospech Kanady, no aj tretí gól zápasu strelili Švédi. Postaral sa o to Friberg, ktorý v 28. minúte tečoval strelu Gustafssona - 3:0. Kanaďania naďalej pokračovali v aktivite, pozorný Ullmark však často prečítal ich zámery v zakončení a stihol sa včas presunúť aj proti viacerým strelám bez prípravy.

Ani v úvode tretej časti zámorský tím nepoľavil z aktivity a v 42. minúte ju zúročil v prvý gól. Strela Gravesa prešla až za Ullmarka, ktorý nemal ideálny výhľad - 3:1. Diváci videli aj v tretej tretine atraktívny hokej a najmä veľkú snahu Kanady o vyrovnanie. K tomu jej pomohol švédsky obranca Dahlin, ktorý v 57. nešťastne vyhodil puk do hľadiska, čím daroval súperovi presilovku. V nej Dubois dostal puk na strelu bez prípravy, ktorú usmernil do protipohybu Ullmarka. Švédi v závere kopili chyby v organizácii hry, dostávali sa pod tlak a 30 sekúnd po Duboisovom góle vyrovnal narodeninový oslávenec Barzal - 3:3.

V 35. sekunde predĺženia Nylander fauloval Bathersona a Kanaďania sa dostali k presilovke štyroch proti trom. Tú po 18 sekundách využil práve Batherson, keď strelou bez prípravy využil ideálnu prihrávku Barzala, čím dokonal obrat Kanady.