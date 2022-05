TOTO nemali robiť! Provokovať bývalého šampióna ťažkej váhy sa študentom nevyplatilo

Skupinka študentov z univerzity Loughborough, v ktorej kampuse Joshua trénuje, mala podľa svedectiev provokovať rodáka z Watfordu a obviniť ho z toho, že sa vyhýba súboju proti krajanovi Tysonovi Furymu. Nečakali však, že robustný boxer bude na tieto reči reagovať.

Ten sa ich rozhodol navštíviť priamo v ich izbe. Časť jeho výchovného dohovoru bolo dokonca zachytená na videu. „Pamätajte, ako si púšťate ústa na špacír, pretože keď vám začnem lámať vaše sklenené čeľuste, nebude sa vám to páčiť," vraví v 16-sekundovom videu a pokojným hlasom dopĺňa. „Dávajte si pozor na ústa, pretože občas neviete, s kým sa rozprávate."

