Hamšík predstavil svoj nový klub RSC Academy: Repre dres si ešte oblečie!

Marek Hamšík (34) predstavil včera novú spoluprácu medzi svojím klubom FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice a FK Rakytovce, ktorých spojením vznikol RSC Hamsik Academy. Dôvodom fúzie je, aby mohli oba kluby dosahovať vyššie ciele a mládež z Jupie mohla hrať za materský klub aj v mužských súťažiach. Práve v Jupie Marek vyrastal, pred 9 rokmi

Okrem nových dresov, loga a klubového autobusu vysvetlil, prečo po 15 rokoch ukončil reprezentačnú kariéru. V drese národného tímu chce odohrať ešte jeden zápas - rozlúčkový. Niekedy v novembri. „V poslednom období sa objavovali časté zranenia. Dospel som preto k rozhodnutiu skončiť. Čaká má náročná jeseň v klube. Hráme ligu plus európsky pohár. Zápasov bude veľa, takže som musel niekde pribrzdiť,“ uviedol Hamšík. Svojím rozhodnutím chcel vyjsť v ústrety svojej rodine a viac sa venovať deťom. Tak to vraj cítil on i jeho telo. „Želám si už iba rozlúčkový zápas. Pevne dúfam, že to bude v novembri a zápas sa odohrá na Slovensku, aby som sa rozlúčil pred slovenskými divákmi. Dúfam, že si ešte raz oblečiem reprezentačný dres, vypočujem si slovenskú hymnu a dôstojne to ukončím.“

S bývalými spoluhráčmi z národného tímu sa rozlúčil zatiaľ len cez telefón alebo esemesky. Chystá sa prísť za nimi do Šamorína, kde sa pripravujú na štart v Lige národov. „Nepozerám sa do minulosti. Užívam si prítomnosť. Najnovšie to, čo sme dokázali s Trabzonsporom. Bolo to niečo šialené, historické. Vychutnám si pohárové zápasy, ligu a v závere roka sa rozhodnem, čo bude so mnou ďalej,“ dodal Hamšík, ktorý sa chce po skončení kariéry venovať svojej akadémii.