Najznámejší Fín pod Tatrami Sasu Hovi exkluzívne: Chceli zo mňa urobiť Slováka!

Pred 15 rokmi sa stal posilou Slovana a okamžite sa stal miláčikom bratislavských tribún. Fínsky gólman Sasu Hovi (39) získal s belasými dva tituly a pre denník Nový Čas povedal, že krajina pod Tatrami je jeho druhým domovom. Vo štvrtok vo štvrťfinále mal zmiešané pocity, pretože Fínsko nastúpilo proti nášmu výberu (duel sa skončil po uzávierke). Vyrukoval však doposiaľ s tajnou informáciou, že práve počas pôsobenia v Bratislave dostal ponuku chytať za slovenský tím!

Už bývalý gólman Sasu Hovi prestúpil do Slovana v lete 2006, ale o jeho služby mal záujem aj český Třinec. „Pre belasých vtedy rozhodlo, že Bratislava bola väčšie mesto a mal som to aj bližšie domov do Fínska. A urobil som dobre. V klube sme vytvorili skvelú partiu a získali dva tituly za sebou. Škoda, že sa nám nepodaril aj majstrovský hetrik,“ zaspomínal si na úvod na pôsobenie v Slovane Sasu, ktorý sa do slovenskej metropoly vždy rád vracia. „Mám tam množstvo kamarátov, ale nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Beriem vašu krajinu ako môj druhý domov.“

Čakal na fínsku šancu

Práve počas úspešného pôsobenia v Slovane dostal aj nečakanú ponuku, či by si nechcel obliecť slovenský národný dres. „Áno, tá možnosť tam reálne bola, ale v tom čase som bol aj v širšej nominácii fínskej reprezentácie. Veril som, že dostanem šancu nastúpiť za rodnú krajinu, preto som ponuku slovenského zväzu odmietol,“ prezradil Hovi, ktorý ukončil kariéru v lete 2014 v drese českého Znojma.

Postup by bol senzáciou

Hovi už druhý rok pracuje ako skaut tímu NHL Seattle Kraken a pozorne sledoval aj výkony slovenského výberu na šampionáte. „Máte šikovných hráčov, najmä ročníky 2004, ako sú Slafkovský, Nemec, Mešár či Sýkora,“ vyjadril sa Sasu, ktorý vo včerajšom štvrťfinále napriek tomu, že má k Slovensku blízko, držal palce svojim krajanom. „Keby ste nehrali s nami, tak fandím Slovensku. Fínsko je však veľký favorit, bola by to senzácia, keby ste postúpili do semifinále,“ dodal s úsmevom.