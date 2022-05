Dárius Rusnák: Syn Ondrej mi na obrazovke robí radosť!

Hokejový ošiaľ sa nevyhýba ani jemu. Legendárny Dárius Rusnák (62) na MS sleduje výkony našich reprezentantov, ale aj syna Ondreja (33), ktorý momentálne hviezdi na obrazovkách RTVS ako televízny expert. V rozhovore pre Nový Čas však Rusnák prezradil aj to, čo by napríklad poradil mladému Jurajovi Slafkovskému (18).

Dárius Rusnák bol počas aktívnej kariéry známy svojou vycibrenou technikou a úžasným prehľadom. Ani jeho oku neunikli výkony dvojice talentovaných útočníkov Juraja Salfkovského a Adama Sýkoru. „Ja som bol trošku technickejší hráč ako oni. Vedel som však aj stlmiť hráčov. K tomu má bližšie mladý Sýkora. No on je ne­smierne rýchly a vidno na ňom, že krídlo nie je center, Slafkovský je zasa vyložene silový typ. Buldočou silou sa dokáže presadiť,“ začal svoje rozprávanie Rusnák.

Strieborný olympijský medailista i svetový šampión z MS 1985 si špeciálne posvietil najmä na Slafkovského. „Juraj má určite veľké predpoklady a hlavne začína mať skúsenosti a efektívne ich aj využíva. Prajem mu, aby sa stal jednotkou draftu. Bol by prvým Slovákom, ktorému sa to podarí. Ak by som mu mohol niečo odporučiť, tak to, aby ešte jednu sezónu zostal vo Fínsku. Pripomína mi príbeh Teema Selänneho, ktorého taktiež draftovali vysoko, ale nakoniec sa ešte zdokonaľoval nejaký čas doma vo Fínsku,“ dodal Rusnák, ktorému robí radosť aj syn Ondrej, momentálne hokejový expert na obrazovkách RTVS.

„Ondreja musím len pochváliť, ide mu to veľmi dobre. Má veľký prehľad, pozná kopu hráčov a má odhad. Čo viem, ľudia ho hodnotia veľmi pozitívne, držím mu palce. V čase ešte pred popáleninami som počítal s tým, že bude výborný hokejista. Keď sa to udialo, boli sme radi, že bude žiť. Neskôr po prekonaní týchto vecí sa opäť k hokeju vrátil, ale prišlo ďalšie nepríjemné zranenie, ktoré ho zastavilo. Som však rád, že zostal pri hokeji a že sa mu darí,“ uzavrel Rusnák.