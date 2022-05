Bývalý šéf F1 spôsobil rozruch na letisku v Brazílii: Musela zasahovať polícia

Rodák z Veľkej Británie bol zadržaný pri letiskovej kontrole pred nástupom do súkromného lietadla. Bezpečnostné zložky totiž v jeho batožine našli strelnú zbraň bez príslušnej dokumentácie. Ecclestone sa počas výsluchu priznal, že pištoľ patrí jemu, no o tom, že ju má zbalenú vôbec netušil.

Úspešný podnikateľ následne zaplatil kauciu vo výške 1247 dolárov, vďaka čomu bol prepustený a mohol slobodne opustiť krajinu.

Bernie Ecclestone was arrested in Brazil late on Wednesday for illegally carrying a gun while boarding a private plane to Switzerland, local police said. He paid bail and was freed to travel. #F1