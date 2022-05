Bývalý tréner reprezentácie rokuje s týmto klubom: Vráti sa do Poľska?

Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (52) by mohol zasadnúť na lavičku účastníka najvyššej poľskej súťaže Ekstraklasy - Slasku Vroclav.

Informuje o tom český web isport.blesk.cz, podľa ktorého je 52-ročný rodák z Kroměříža v intenzívnom kontakte s funkcionármi poľského klubu.

Slask má za sebou nevydarenú sezónu 2021/2022. Na ligovej scéne skončil až na 15. mieste, tesne nad pásmom zostupu. Pri mužstve v stredu skončil doterajší lodivod Vroclavčanov Piotr Tworek a špekuluje sa, že v lete nastanú zmeny i v hráčskom kádri.

Hapal, ktorý bol po odchode z lavičky slovenského národného mužstva v októbri 2020 bez angažmánu, nedávno rokoval o spolupráci s Baníkom Ostrava. Klub sa však napokon dohodol s Pavlom Vrbom. V prípade, že by sa Hapal dohodol so Slaskom, vrátil by sa do Poľska po deviatich rokoch. V minulosti tam dva roky (2011-2013) viedol hráčov Zaglebie Lubin.