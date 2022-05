Nezostalo len pri pochvalách: TOTO podľa Valábika Slafkovský a Nemec musia zlepšiť!

Expert a spolukomentátor RTVS Boris Valábik hovoril o tom, čo útočník Juraj Slafkovský a obranca Šimon Nemec ešte musia zlepšiť.

Útočník Juraj Slafkovský (18) a obranca Šimon Nemec (18) podľa prognóz zámorských odborníkov môžu skončiť v TOP 5 tohtoročného vstupného draft NHL. Pre slovenský hokej by to bol historický úspech. Obaja boli pri zisku bronzu na februárovej olympiáde v Pekingu. Slafkovský a Nemec žiaria v drese Slovenska aj na prebiehajúcich MS vo Fínsku.

Spolukomentátor a expert RTVS Boris Valábik chválil v štúdiu Slafkovského mentálnu silu a schopnosť zvládať veľký tlak. Vďaka tomu by sa mohol stať draftovou jednotkou. Túto voľbu draftová lotéria prisúdila tímu Montreal Canadiens.

„Sprvu si bral veľa na plecia a robil možno zbytočné veci. Uprostred šampionátu si to akoby uvedomil a vrátil sa k základom. Ukázal mentálnu silu. Preto verím, že môže byť úspešný aj v takom ťažkom prostredí, aké je v Montreale. Presadiť sa v takom ‚markeťáku’ je veľmi náročné. Všetky médiá tam píšu len o hokeji, suverénne je to šport číslo jeden. Na druhej strane, ak je hráč úspešný v Montreale, má zarobené na perfektnú kariéru," hovoril Boris Valábik.

Bývalý obranca zámorskej profiligy pochválil aj Šimona Nemca, ktorý sa môže stať najvyššie draftovaným obrancom. V stretnutí proti Dánsku zažiaril štyrmi bodmi (1+3) a ukázal svoje kvality naplno.

„Je ofenzívny obranca, takéto zápasy mu vyhovujú. Má videnie hry, vie načasovať prihrávku. Navyše to má dobre upratané v hlave a chce sa učiť. Je obrovský prínos pre budúcnosť slovenského hokeja. Robí veci, ktoré sa nedajú naučiť alebo ktoré sa učia len veľmi ťažko," chválil Nemca Valábik.

No nezostalo len pri pochvalách. Valábik pripomenul veci, na ktorých Juraj Slafkovský a Šimon Nemec musia najvýraznejšie zapracovať. Očakáva, že počas pôsobenia v zámorí ich to naučia.

„Pred Slafkovským je veľa práce v hre bez puku. Tím, ktorý ho draftuje, Montreal, ho to určite naučí. Nemec sa zas musí zlepšiť v defenzíve. Ale to sa dá naučiť. Preto je taký cenený prospekt a je tak vysoko v drafte, pretože iného hráča už nenaučia to, čo má Šimon," myslí si Valábik.