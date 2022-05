Škrtel si ešte zahrá za jeden klub: Dal som im sľub!

Koniec? Tak úplne nie! Slovenský obranca Martin Škrtel (37) priznal, že po tom, ako si dá do poriadku chrbát, zahrá si ešte za jeden klub. Dal im totiž sľub a ten plánuje dodržať.

Slovenský obranca Martin Škrtel (37) cez víkend odohral svoj posledný profesionálny zápas futbalovej kariéry v drese Spartaka Trnava a symbolicky zavesil svoje kopačky na klinec. No po futbalových trávnikoch dôrazného obrancu ešte behať uvidíme...

„Nateraz sa to pre mňa skončilo, ale verím, že chrbát si dám do takej miery dokopy, že mi umožní odohrať aspoň niekoľko zápasov za moje rodné Ráztočno. Dal som sľub, že raz prídem hrať do Trnavy a rovnaký som dal aj chlapcom z Ráztočna. Takže verím, že sa mi to podarí," priznal Škrtel v rozhovore pre Denník Šport.

Pre Ráztočno bude bývalý reprezentačný kapitán, ktorý obliekal dresy klubov ako FC Liverpool, Zenit Petrohrad či Fenerbahce Istanbul rozhodne obrovskou posilou.