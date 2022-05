Jágr opísal hrozivú zrážku s električkou: Myslel som, že je to môj koniec!

Legendárny český hokejista Jaromír Jágr (50) mal v stredu v Prahe dopravnú nehodu. Podľa informácií serveru novinky.cz sa hráč a majiteľ Kladna zrazil so svojm elektromobilom Kia s električkou v Plzeňskej ulici. Haváriu, ktorá sa obišla bez vážnych zranení, vyšetruje polícia.

Nehoda sa stala predpoludním pri Motoleskej nemocnici. Električka do automobilu s logom Rytířů Kladno narazila na strane vodiča. „Skúška na alkohol bola u vodiča negatívna,“ uviedla pre denník Blesk hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová. „Na Plzeňské som sa snažil prejsť z jedného smeru do druhého. Kontroloval som si tú druhú stranu a vo vhodnej chvíli som do nej vošiel. Bol ale veľká premávka a v tom som nestihol zareagovať na električku, ktorá išla veľkou rýchlosťou v rovnakom smere ako ja. Všimol som si ju pol metra predo mnou, na poslednú chvíľu. Myslel som si, že je to môj koniec,“ uviedol Jágr na sociálnych sieťach. Jágra, ktorý kríval a mal mať zranenú aj ruku, si z miesta nehody odviezla jeho priateľka Dominika Branišová.