Brankára Takáča teší prvá pozvánka do reprezentácie: Prečo bude spoluhráčom spievať?

Sladká odmena! Prišla za spoľahlivé služby v jeho premiérovej ligovej sezóne. Brankár Dominik Takáč (23) potiahol Spartak Trnava k víťazstvu v Slovenskom pohári a k celkovému tretiemu miestu v najvyššej súťaži.

Konzistentné výkony si všimol aj tréner reprezentácie Štefan Tarkovič (49) a pred štartom Ligy národov mu poslal prvú pozvánku do národného tímu.

Pred zverejnením nominácie Takáč čosi tušil už na nedeľňajšom vyhlásení Jedenástky sezóny, kde sa stretol aj s Tarkovičom. „Bola to indícia, že by som sa mohol ocitnúť v kádri. V noci som spal pokojne, no potom som si pozrel zoznam hráčov, v ktorom nechýbalo moje meno. Veľmi som to nečakal, lebo dostať sa do repre z našej ligy je skôr vzácnosť ako pravidlo,“ priznal Dominik pre Nový Čas.

Je jedným zo 14 hráčov, ktorí sa už od stredy pripravujú v Šamoríne na úvod Ligy národov. „Snažím sa ostať hlavne pokojný a nebyť z toho hotový. V lige som dosiahol solídne štatistiky. Hneď v prvej sezóne som si nastavil latku poriadne vysoko. To nik nečakal. Ani ja nie.“

Debutant Takáč nemôže poznať svojich nových spoluhráčov. Aj preto, lebo skoro takmer všetci hrávajú v zahraničí.

„Najbližšie mám k Robovi Boženíkovi. Hrávali sme proti sebe v doraste i v mládežníckych výberoch.“ Nováčikovia musia podľa tradície pred mužstvom niečo predviesť. „Najľahšie je asi zaspievať. Konkrétnu pesničku ešte nemám vybratú.“ Pri neúčasti doliečujúceho sa Martina Dúbravku vytvorí v úvode Ligy národov brankárske trio s Marekom Rodákom a Františkom Plachom.

„Sledujem ich. Patria k oporám svojich tímov. Môžem od nich čosi odpozorovať a naučiť sa.“ Už sa nestretne s dlhoročným kapitánom Marekom Hamšíkom, ktorý sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. „To ma veľmi mrzí. Pre reprezentáciu urobil viac ako ktokoľvek iný,“ dodal Takáč.

TOTO DOSIAHOL V PRVEJ SEZÓNE

- v lige odchytal 29 zápasov z 32

- čisté konto v nich udržal 18-krát

- má najdlhšiu sériu bez gólu - 483 minút

- v pohároch nastúpil na 10 duelov

- z nich v piatich prípadoch neinkasoval

- stal sa top brankárom ligového ročníka

- Trnave pomohol vyhrať Slovenský pohár