Kapitán Tatar o Slafkovskom: Akoby som videl seba pred desiatimi rokmi

Fanúšikovia už nad nimi lámali palicu, ale oni to zvládli! Hokejisti Slovenska na poslednú chvíľu postúpili do štvrťfinále MS vo Fínsku, keď v rozhodujúcom súboji deklasovali Dánsko 7:1. Kapitán nášho výberu Tomáš Tatar (31) zavelil k triumfu dvoma gólmi a v rozhovore prezradil, že je hrdý na tento mladý výber, ktorý rastie od zápasu k zápasu.

Bol zápas proti Dánom zatiaľ najlepším výkonom nášho tímu na turnaji?

- Myslím si, že áno. Výkony nášho tímu sa na šampionáte stupňujú. Robíme čoraz menej chýb, a to sa následne prejavuje aj na výsledku.

Bolo na hre severanov cítiť, že majú za sebou duel s Kanadou?

- Naozaj ten súboj s Kanadou mali v nohách. Povedali sme si v kabíne, že ak budeme dávať puky hlboko do ich pásma a uberať im energiu, tak ich prekorčuľujeme a fyzickejšie budeme na tom lepšie. To sa aj potvrdilo a zvládli sme to. Všetky štyri formácie hrali super a som pyšný na celé mužstvo.

Postúpili sme do štvrťfinále, čo to pre tento mladý kolektív znamená?

- Veľmi veľa. Tento výber rastie od zápasu k zápasu. Ľudia na Slovensku si možno myslia, že je jednoduché postúpiť, ale nie je to tak. Vidíte, Dáni porazili Kanadu a končia na turnaji. A to na konte majú 12 bodov. Prišli sme do Helsínk s mladým mužstvom, títo chalani dostali šancu a v budúcnosti budú lídrami reprezentácie. Sú to pre nich obrovské skúsenosti, na nezaplatenie. Verím, že to slovenský fanúšik aj ocení.

Ste prvýkrát kapitánom národného tímu. Cítite aj vy, že v tomto smere napredujete a naozaj ste príkladom pre mladých chalanov?

- Všetko ide vekom. Keď sa pozriem na Jura Slafkovského, tak akoby som v zrkadle videl seba samého pred desiatimi rokmi. A to nehovorím, že Juraj robí niečo zlé, práve naopak. Ale teraz to vnímam tak, že chcem byť trošku stranou. Hlavne príkladom pre chalanov, pomáhať im a urobiť maximum. Ešte raz to zopakujem, som šťastný, čo sa nám podarilo a že sme postúpili do štvrťfinále. Vízia do budúcnosti vyzerá veľmi dobre.

O našom súperovi vo štvrťfinále sa rozhodovalo medzi Fínskom a Švédskom. Narazíme na domáci tím, čo na to hovoríte?

- Nám je to jedno. Či Fíni alebo Švédi, k obom reprezentáciám máme obrovský rešpekt. My musíme hľadieť na svoju hru a plniť to do bodky a na tento duel sa dobre pripraviť.