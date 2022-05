Z Helsínk do Tampere: Slovenskí hokejisti sa presťahovali do TOP arény v Európe!

Prišla zmena! Slovenskí hokejisti odohrali na MS zápasy základnej A-skupiny v Helsinkách. Po postupe do štvrťfinále sa však výprava pod vedením trénera Craiga Ramsayho presunula do mesta Tampere, kde na ňu čaká zrejme najmodernejšia hokejová aréna v Európe. Jej výstavba stála astronomickú sumu.

Fíni pripravili multifunkčnú Nokia arénu špeciálne pre potreby šampionátu v celkovej hodnote 124 miliónov eur. Autorom hokejového svätostánku je poľsko-americký architekt Daniel Libeskind. K štadiónu navyše prináležia aj početné kancelárske priestory, nadštandardné byty, metro, hotel či luxusné kasíno. Severania začali s výstavbou už v roku 2018. Dominantou je určite neprehliadnuteľná gigantická kocka nad ľadovou plochou, ktorá má hmotnosť neuveriteľných 13-tisíc kilogramov a veľkosť dvojposchodového rodinného domu.

„Je to úplne nová hala, spravená aj s obchodným centrom a hotelom. Je to taký veľký komplex s kapacitou13,5 tisíca divákov. Myslím, že štvrťfinále bude totálne vypredané. Je to krásna aréna, máme sa na čo tešiť. Trošku poznám aj hosťovské šatne, takže môžem chalanov pred zápasom trochu povodiť,“ uviedol pre Nový Čas obranca fínskeho klubu HPK Hämeenlinna Mário Grman. Skúsenosti s novučičkou multifunkčnou arénou má aj talentovaný kanonier Juraj Slafkovský.

„Hoci je aréna v Tampere otvorená iba pár mesiacov, odohral som v nej dve série v play-off fínskej ligy. Je to moderný stánok a určite bude pred plným hľadiskom proti Fínom zážitok v nej nastúpiť na štvrťfinále,“ vyjadril sa Slafkovský, ktorý v minulej sezóne obliekal dres TPS Turku.

Nokia Arena

Začiatok výstavby: 2018

Oficiálny dátum otvorenia: 3. decembra 2021

Kapacita fanúšikov: 13 455 (hokej), 15 000 (koncerty)

Náklady na výstavbu: 124 miliónov eur

Architekt: Daniel Libeskind

Tímy: Tappara, Ilves Tampere