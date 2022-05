Slováci čelia vo štvrťfinále Fínom: Ukončia dlhé čakanie na víťazstvo?

Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále 85. MS pokúsia prelomiť 18-ročné čakanie na "veľké" víťazstvo nad Fínskom. Na vrcholných podujatiach, akými sú MS, ZOH či Svetový pohár, nezdolali tohto súpera od šampionátu v roku 2004.

Domáci sú veľký favorit štvrtkového súboja v Tampere (19.20 SELČ), okrem prostredia a dlhodobo pozitívnej bilancie so Slovenskom hovorí v ich prospech aj súčasná forma.

Fíni síce neboli v základnej skupine stopercentní, keďže podľahli Švédom 2:3 po samostatných nájazdoch, no opäť zaujali mimoriadnou hernou disciplínou a dodržiavaním systému. Dosiahli skóre 25:5, pričom najmä 5 inkasovaných gólov zo 7 duelov je pozoruhodných. Brankár Jussi Olkinuora inkasoval v 5 stretnutiach iba jeden gól a dosiahol 99,03-percentnú úspešnosť zákrokov s priemerom 0,20 inkasovaného gólu na zápas. Vďaka prvenstvu v B-skupine sa Fíni vyhli štvrťfinálovému cestovaniu a aj duel so Slovenskom odohrajú v Tampere.

Slováci obsadili v helsinskej A-skupine 4. miesto po tom, ako v závere základnej fázy dosiahli tri víťazstvá za sebou vrátane kľúčového duelu s Dánskom (7:1). Bezprostredne po ňom ešte nebolo isté, že práve Fíni budú ich súpermi v zápase o postup medzi najlepšiu štvorku, potvrdilo to víťazstvo Fínska nad Českom 3:0. "Teším sa na peknú halu. Proti domácim Fínom bude navyše plná. Určite to bude zážitok," uviedol obranca Šimon Nemec.

Slováci vedia, že ich čaká jeden z najsilnejších tímov šampionátu, no neskladajú zbrane. Úspešným finišom základnej skupiny si zdvihli sebavedomie. "Veľmi sa teším. Pre tieto zápasy hráme hokej. Zaslúžili sme si to. Každý jeden z nás sa bude tešiť. Je to o jednom zápase a ako sa nám to (vo štvrťfinále) podarilo na ZOH, tak aj teraz je všetko otvorené. Všetci vieme, že je koniec sezóny a že toto sú posledné zápasy. Motivácia je obrovská. A bude aj vo štvrtok. Každý jeden bude pripravený, všetci sa tešíme na novú halu a na nové prostredie," povedal útočník Miloš Roman.

Fíni sú favoriti nielen štvrťfinálového zápasu, ale aj celého šampionátu. Do domáceho turnaja vstúpili s nálepkou čerstvých víťazov ZOH a finalistov predchádzajúcich dvoch MS. V roku 2019 v Bratislave triumfovali, vlani prehrali finálový súboj s Kanadou 2:3 po predĺžení. Zimné olympijské hry v Pekingu zvládli suverénne, keď zvíťazili vo všetkých šiestich zápasoch.

Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad Fínskom na vrcholnom podujatí má dátum 28. apríla 2004. Na MS v Ostrave sa zrodil triumf 5:2. Fíni odvtedy zdolali Slovákov na MS 10-krát za sebou a trikrát na ZOH. Tímy sa dvakrát stretli aj na februárových ZOH v Pekingu. V základnej fáze sa zrodilo jednoznačné víťazstvo Fínska 6:2 a hoci bol semifinálový súboj vyrovnanejší, po víťazstve 2:0 do finále postúpili Fíni. Predošlé víťazstvo Slovenska nad Fínskom sa zrodilo v príprave na MS 2017, keď zverenci vtedajšieho reprezentačného trénera Zdena Cígera zvíťazili v Bratislave 3:2. Zo súčasného kádra bol pri tom iba obranca Peter Čerešňák.

Tímy sa v ére slovenskej samostatnosti stretli 37-krát. V 7 zápasoch zvíťazilo Slovensko, trikrát sa zrodila remíza a v 27 dueloch triumfovali "Suomi". V ich prospech hovorí aj gólové skóre 69:119.

Štvrťfinále MS:

Štvrtok, 26. mája, 19.20 SELČ:

Fínsko - SLOVENSKO /Nokia aréna, Tampere/

Predpokladaná zostava SR: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter