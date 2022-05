Kapitán a najlepší hráč zápasu Tatar: Najskôr povozil priateľku, potom Severanov na ľade

Foto

Góly si šetril na ten správny čas! Kapitán Tomáš Tatar (30) naštartoval slovenský tím dvomi zásahmi v kľúčovom súboji proti Dánom (7:1) za vytúženým postupom do štvrťfinále. V hľadisku mu držala palce aj jeho priateľka Veronika, ktorá pricestovala do Helsínk pár hodín pred duelom so severanmi.