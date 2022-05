Švédsky center dostal na MS kurióznu ponuku, ktorú ale odmietol

Švédsky hokejový útočník Lucas Wallmark (26) si vychutnával víťazstvo nad Nórskom (7:1) na MS v Tampere spolu so spoluhráčmi.

Ešte kým po zápase odišiel z ľadu, prišiel k plexisklu, za ktorým v hľadisku sedela osoba vo svadobných šatách a v ruke držala transparent: "Vezmeš si ma?"

Pochopiteľne išlo o recenziu. Do svadobných šiat sa neobliekla žena, ale istý August Klingberg zo švédskeho Umea, ktorý si nasadil parochňu. Wallmark si to všimol už pred stretnutím počas rozcvičky a do hľadiska mu hodil puk.

"Bolo to od neho pekné, ale tiež mi mohol dať aj jeho hokejku," povedal pre denník Expressen Klingber, ktorý s priateľmi vyrazil do Tampere na rozlúčku so slobodou.

"Je to zaujímavá ponuka, ale musím povedať nie. Mám doma priateľku," odmietol ponuku švédsky center.