Švajčiari ovládli našu skupinu po tesnom triumfe nad Nemeckom: Na koho narazia vo štvrťfinále?

Švajčiarski hokejisti vyhrali A-skupinu MS vo Fínsku, keď v utorok zdolali Nemecko 4:3 po nájazdovom rozstrele. V helsinskej vetve šampionátu sa v záverečný deň základnej časti síce stratili až v siedmom zápase prvý a jediný bod, ale udržali sa na víťaznej vlne a vybojovali si právo zostať na štvrťfinále vo svojom doterajšom dejisku.

Podľa vývoja v B-skupine budú mať Švajčiari v tíme USA aj "papierovo" najprijateľnejšieho súpera.

Vzhľadom na rozuzlovanie dlhej fázy turnaja bol tento zápas bitkou nielen o formálne víťazstvo v skupine. Vopred bolo jasné, že štvrté miesto v tabuľke B-skupiny v Tampere bude patriť USA alebo menej pravdepodobne Lotyšsku. Naopak, druhé miesto v áčku pred večerným vyvrcholením negarantovalo, že súperom nebude domáce Fínsko.

Tento fakt trochu zahmlieval aj druhú métu nemeckého tímu, ktorý proti Švajčiarom bojoval minimálne o bod, potrebný na istotu druhej priečky. Tá štandardne zabezpečovala helsinské dejisko štvrťfinále, v prípade trojbodovej prehry Fínska vo večernom šlágri proti Čechom by však druhý tím z áčka musel cestovať za domácimi do Tampere.

A-skupina (Helsinki):

Nemecko - Švajčiarsko 3:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 12. Wissmann (Reichel), 16. Loibl (Seider, M. Müller), 48. Plachta (Wissmann) - 2. Ambühl (Corvi, Herzog), 22. Suter (Malgin, Kukan), 39. Malgin (Moser, Meier), rozhodujúci nájazd Hirschier. Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), STANO (SR) - (V.Brit.), Špůr (ČR), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3862 divákov.

Veterán a rekordér šampionátov Ambühl dostal v úvodnom tlaku Švajčiarov do vedenia parádnym príklepom a sedem minút to vyzeralo, že Nemci budú mať problém s ofenzívou. Z ich neškodných štruktúr však vyčnievali výborný forčeking a práca s palicou, čo prinieslo ich prvú čistú šancu a onedlho aj presilovku. V nej hneď po buly Wissmann nemilosrdne napol sieť a druhý gól sa zrodil veľmi podobne na opačnej strane, keď v bránke skončila opäť po vhadzovaní strela obrancu s jemným tečom Loibla. Medzi oboma gólmi dominoval pevný systém Nemecka a súper sa nevedel dostať do tempa.

Zmenila to prestávka, po ktorej Švajčiari rozpútali peklo a Suter veľmi rýchlo vyrovnal. V prevahe pokračovali, Ambühl ich mohol v 33. minúte opäť dostať do vedenia. Šance mal aj nemecký tím, ale v závere druhej tretiny sa dopustil prvého faulu a protivník presilovku využil nekompromisnou petelicou kanoniera Malgina. Aj tretie dejstvo odštartoval mierny favorit závarmi pred bránkou Grubauera, lenže do šancí sa príliš nedostávali a neskôr udrelo na druhej strane. Plachta aj so šťastím prenikol medzi dvoch obrancov a nádherne vyrovnal. Potom Meier trafil druhýkrát v zápase žŕdku a jeho tím bol presvedčivejší v sérii nájazdov.