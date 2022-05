Lotyši definitívne bez štvrťfinále: Švédom na víťazstvo stačil jediný gól

Hokejisti Švédska vyhrali vo svojom záverečnom zápase v základnej B-skupine MS vo Fínsku nad Lotyšskom 1:0 a dostali sa priebežne na prvú priečku tabuľky.

Lotyši prišli definitívne o šancu postúpiť do štvrťfinále, obsadili konečnú piatu priečku v skupine.

O triumfe favorita rozhodol gólom v presilovke v druhej tretine útočník William Nylander, čisté konto s 21 zákrokmi si pripísal brankár Linus Ullmark. "Tri korunky" prestrieľali súpera 35:21.

Švédi postúpia do štvrťfinále z prvého miesta v prípade, že domáce Fínsko nevyhrá vo večernom stretnutí nad Českom (19.20 SELČ) v riadnom hracom čase. V prípade rovnosti bodov rozhodne v prospech Švédska víťazstvo vo vzájomnom dueli so severským rivalom. Lotyši mohli na postup pomýšľať iba v prípade, že by vyhrali za tri body a zároveň by USA v popoludňajšom súboji podľahli Nórsku po 60 minútach.

B-skupina (Tampere):

Švédsko - Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 35. Nylander (Dahlin, Wallmark). Rozhodcovia: Fransen (Dán.), Hansen (Nór.) - Kroyer (Dán.), Merten (Nem.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5560 divákov.

Švédsko: Ullmark – Larsson, Dahlin, Gustafsson, Pettersson, Tömmernes, Lindholm, Pudas – Nylander, Wallmark, Nordström – Bemström, Kellman, Asplund – Klingberg, Peterson, Grundström – Bengtsson, Lang, Aman – Friberg.

Lotyšsko: Šilovs – Zile, Jaks, Rubins, Kulda, Sotnieks, Čukste, Mamčics, Bergmanis – Balcers, Abols, Keniňš – Dzierkals, Džerinš, Rih. Bukarts – Jelisejevs, Batna, Rob. Bukarts – Marenis, Smirnovs, Veinbergs.

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18*

2. Fínsko 6 5 0 1 0 22:5 16*

3. Česko 6 4 0 1 1 19:10 13*

4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10*



5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8

6. Rakúsko 7 1 1 2 3 16:22 7

7. Nórsko 6 1 1 0 4 13:25 5



8. V. Británia 7 0 0 1 6 10:33 1**

*-istý postup do štvrťfinále

**-zostup do A-skupiny I. divízie MS