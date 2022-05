Ani víťazstvo nad Dánskom Slovákom stačiť nemusí: Kedy postúpime a kedy nie?

Iba víťazstvo za tri body! Slovenskí hokejisti potrebujú v poslednom zápase A skupiny majstrovstiev sveta v Helsinkách zdolať dnes Dánsko (15.20 h) v riadnom hracom čase za 3 body.

Ani to však nemusí stačiť. Ak by totiž Kanada pripustila ďalšie prekvapenie a prehrala s Francúzskom (hrá sa dnes od 19.20 h), mala by Kanada, Dánsko i Slovensko v tabuľke po 12 bodov.

V takom prípade by rozhodovalo lepšie skóre vo vzájomných zápasoch, kedže počet bodov vo vzájomných zápasoch by bol rovnaký. Slováci majú po prehre s Kanadou (1:5) skóre -4, Dáni po výhre 3:2 s Kanadou +1 a Kanada zatiaľ +3. Ak teda vyhráme o minimálne 3 góly, na výsledok večerného zápasu čakať nemusíme.

V prípade, že by bolo aj vzájomné skóre nerozhodné, na rad by prišli strelené góly vo vzájomných zápasoch. Ak by aj po tom boli tímy vyrovnané, rozhodovali by výsledky s najbližším lepšie postaveným tímom mimo tejto trojice a následne s najbližším najlepšie postaveným tímom. Posledným kritériom je postavenie tímov v rebríčku pred začiatkom turnaja.

Slovensko postúpi do štvrťfinále:

-zvíťazí nad Dánsko za 3 body a Kanada získa v zápase s Francúzskom aspoň bod

-zvíťazí nad Dánsko za 3 body o minimálne tri góly a Kanada prehrá s Francúzskom v riadnom hracom čase

Slovensko nepostúpi do štvrťfinále:

-získa v zápase s Dánskom menej ako 3 body

-zvíťazí nad Dánsko za 3 body o maximálne dva góly a Kanada prehrá s Francúzskom v riadnom hracom čase