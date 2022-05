Osobnosti o kľúčovom zápase našich hokejistov: Takto tipujeme zápas s Dánskom!

Celý národ je na nohách! Hokejisti Slovenska odohrajú dnes posledný duel základnej A-skupiny na šampionáte v Helsinkách proti Dánsku.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ak si nechcú zverenci trénera Craiga Ramsayho zbaliť kufre a zvyšok turnaja sledovať iba doma pri televíznych obrazovkách, tak musia proti severanom zvíťaziť.Palce im na diaľku držia aj známe osobnosti z oblasti športu, kultúry či politiky, ktoré pre denník Nový Čas natipovali, ako kľúčový súboj dopadne.

Matej Tóth (39), atletika – zlato LOH

- Ako každý rok, aj teraz pozorne sledujem majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Chalanom fandím a držím palce, aby to dotiahli čo najďalej. Ich výkony a výsledky neboli v úvode turnaja ideálne, ale postupne sa rozbehli a verím tomu, že zvládnu kľúčový súboj proti Dánsku.

Nikola Radosová (30), volejbal, môj tip: vyhráme 3:2

- Momentálne som odcestovaná v zahraničí, takže nemám veľmi možnosť sledovať v televízii zápasy hokejového mužstva na šampionáte, ale na internete výsledky pozorne pozerám. Držím chlapcom palce, aby zvládli dôležitý duel o postup do ďalšej fázy turnaja.

Eduard Heger (46), premiér, môj tip: vyhráme 5:2

- Som veľký hokejový fanúšik a vždy, keď mi to pracovné možnosti dovolia, hokejové zápasy sledujem. Aktuálne som však odcestoval do švajčiarskeho Davosu na Svetové ekonomické fórum, takže palce budem držať iba na diaľku.

Iveta Malachovská (56), moderátorka, môj tip: vyhráme 4:2

- Stále verím nášmu tímu. Zápas s Dánskom je od začiatku kľúčový, aj keby sme prehrali. Pre všetkých mladých hráčov je tento turnaj obrovskou príležitosťou ukázať sa vo svete. Vďaka týmto možnostiam nám môžu pribudnúť hráči v NHL, na ktorých sa budeme potom tešiť.

Michal Martikán (43), vodný slalom, môj tip: vyhráme 4:1

- Vystúpenie slovenského výberu vo Fínsku sledujem, ale priznám sa, že hokej ešte radšej hrávam. Chalani v posledných dueloch zabrali, zabojovali a vtedy sa na to aj dobre pozerá. Verím, že zápas zvládnu a budú mať aj kúsok šťastia, čo je potrebné.

Veronika Remišová (45), vicepremiérka, môj tip: vyhráme 3:2

- Dánom dáme tri góly a výsledok bude tesný 3:2. Zápas nebudem môcť sledovať v priamom prenose, lebo budem v tom čase na konferencii v Davose, ale určite si výsledky pozriem aspoň v telefóne, ak mi to čas dovolí.

Miko Hladký (49), spevák, Gladiator, môj tip: vyhráme 3:1

- S Dánskom máme slušnú bilanciu, keďže sme ich zdolali aj na posledných dvoch majstrovstvách sveta. Našim chalanom teda stopercentne verím, mali dva dni na oddych, máme skvelý tím a nič iné ako víťazstvo si nepripúšťam.

Ján Ďurica (40), futbalista, môj tip: vyhráme 3:1

- Našim hokejistom budem v dôležitom stretnutí o postup do štvrťfinále proti Dánsku silno držať palce. Musia ísť do zápasu s čistou hlavou. Ak nechajú na ľade maximum a celé srdce, tak verím, že sa po záverečnej siréne budeme všetci spoločne tešiť z vytúženého postupu.

Matúš Šutaj Eštok, poslanec NR SR, môj tip: vyhráme 3:2

- Ide nám o všetko, a preto si myslím, že chlapci napriek svojmu mladému veku nebudú pociťovať tlak a zvládnu to v náš prospech. Držím palce.

Tomáš Bezdeda (36), spevák, môj tip: vyhráme 3:2

- Veľmi im držím palce a prial by som si, keby postúpili zo skupiny a hrali ešte ďalší zápas, lebo hokej milujem a teším sa z každého jedného zápasu. Aj keď občas nám to tam „nepadá“, ale verím, že dnes bude.

Tomáš Kopecký (40), hokejista, môj tip: vyhráme 4:1

- Samozrejme, že sledujem všetky stretnutia nášho mužstva na turnaji. Teší má najmä to, ako sa ukazujú mladí hráči. Budem držať celému výberu palce, aby zvládli rozhodujúci duel s Dánmi a postúpili do štvrťfinále tak, ako sa to mne podarilo vo Fínsku pred desiatimi rokmi, keď sme získali striebro.

Matej Beňus (34), vodný slalom, môj tip: vyhráme 3:1

- Som veľký hokejový fanúšik, takže všetky stretnutia slovenského výberu na majstrovstvách sveta s napätím sledujem. Dokonca aj s mojimi dvoma staršími synátormi, pretože obaja hrávajú hokej. Chalanom budem v kľúčovom stretnutí proti Dánom silno držať palce, aby to zvládli a prebojovali sa do štvrťfinále.

Filip Polášek (36), tenista, môj tip: vyhráme 4:2

Prvé zápasy chalanov na majstrovstvách sveta som sledoval ešte doma pri telke. Momentálne som už v Paríži na grandslamovom turnaji, takže už sledujem ich vystúpenie iba cez internet. Viem, že ich čaká rozhodujúce stretnutie s Dánmi, a pevne verím, že to zvládnu a potešia celý národ.