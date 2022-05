V boji o udržanie zvíťazil Kazachstan: Taliansko vypadáva zo svetovej elity

Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. V pondelok v priamom súboji o udržanie sa podľahli Kazachom jasne 2:5 a obsadili posledné miesto v základnej A-skupine. Pre oba tímy to bol záverečný duel na šampionáte vo Fínsku.

Taliani postúpili do elitnej kategórie v roku 2018 spolu s Veľkou Britániou, keď obsadili druhé miesto na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti. Na MS 2019 v Bratislave a Košiciach skončili na 14. mieste, o rok neskôr sa šampionát nekonal pre pandémiu koronavírusu.

Vlani v Rige obsadili posledné 8. miesto v základnej B-skupine, keď nezískali ani bod, ale z turnaja sa nevypadávalo.Kazachovia skončili vlani ako nováčikovia na 10. mieste, čo je ich historický najlepší výsledok.

A-skupina (Helsinki):

Kazachstan - Taliansko 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 12. Valk (Dietz, Starčenko), 16. Orechov (Michajlis, Rachmanov), 25. Asetov (Petuchov, Blacker), 44. Starčenko (Dietz, Blacker), 47. Michajlis (Orechov, Akolzin) - 15. McNally (Miglioranzi, Pietroniro), 26. D. Kostner (di Perna, Hannoun). Rozhodovali: Rekucki (USA), STANO (SR) - Sormunen (Fín.), Šír (ČR), vylúčení: 2:1 na 2 min, navyše: di Perna 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1983 divákov.

Kazachstan: Šutov - Blacker, Orechov, Metalnikov, Dietz, Šalapov, Beketajev, Sam. Danijar - Akolzin, Sagadejev, Starčenko - Michajlis, Valk, Rachmanov - Paňukov, Ševčenko, Šestakov - Petuchov, Asetov, Gurkov - Saj. Danijar

Taliansko: Bernard (47. Fazio) - di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger - Petan, S. Kostner, Sanna - Frigo, Mantenuto, McNally - Frank, D. Kostner, Hannoun - Insam, Traversa, Deluca - Mantinger

V úvode zápasu boli aktívnejší Kazachovia, ktorí boli aj papieroví favoriti súboja o zotrvanie v elitnej kategórii. Už v 2. minúte sa ocitol sám pred Bernardom Rachmanov, ale šancu nevyužil. Talianskemu brankárovi o štyri minúty pomohla žŕdka po strele Asetova.

Na druhej strane netrafil odkrytú bránku Frank, ktorému skĺzol puk po hokejke. Skóre sa zmenilo v 12. minúte, keď pri presilovke dotlačil puk do siete Valk. Aj Taliani využili svoju prvú početnú výhodu a päť minút pred koncom tretiny znížil tečom McNally. O minútu neskôr namieril z ľavého kruhu presne do šibenice Orechov a do prestávky išli na koni Kazachovia.

V 25. minúte svoj náskok zveľadili, do prázdnej bránky dotlačil puk Asetov - 3:1, ale Taliani strelili kontaktný gól za menej ako minútu, keď D. Kostner zasunul puk za Šutova, ktorý bol ďaleko z bránky. Aj v druhej tretine boli aktívnejší Kazachovia, ktorí si vypracovali ešte niekoľko šancí a Paňukov pri jednej z nich opečiatkoval žŕdku. V závere dejstva prišiel tvrdý faul kolenom od di Pernu a taliansky obranca išiel predčasne pod sprchy.

Kazachovia rozhodli duel v tretej tretine. V 44. minúte sa v závere dlhej presilovky presadil Starčenko a v 47. zvýšil na 5:2 Michajlis, ktorý vyhnal z bránky Bernarda. Nahradil ho Fazio. Taliani to v závere vyskúšali bez brankára, ale duel už nezdramatizovali a po štyroch rokoch sa rozlúčili s A-kategóriou. Kazachovia ich prestrieľali 35:15.