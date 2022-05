Česko s tesnou výhrou proti USA: Futbalovým výsledkom si zaručili štvrťfinále

Českí hokejisti zvíťazili v pondelok v zápase B-skupiny MS vo Fínsku nad USA 1:0. Zabezpečili si tak postup do štvrťfinále. V tabuľke im patrí 3. miesto so ziskom 13 bodov. O jediný gól duelu sa postaral v 8. minúte Matěj Blümel.

Česi sa na záver bojov v skupine stretnú v utorok večer o 19.20 SELČ s domácimi Fínmi. Američania budú hrať od 15.20 h s Nórmi.

B-skupina (Tampere):

USA - Česko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Góly: 8. Blümel (Zohorna). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Ingram - Chaput, Van Oosten (všetci Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., Bellows (USA) na 5 min za faul lakťom, na presilovky a oslabenia: 0:0, 5270 divákov.

USA: Swayman - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Hughes - Galchenyuk, Hartmn, Boldy - Kuhlman, Tynan, Bellows - Gaudette, Meyers, Farrell - Hayden, Lafferty, Watson

Česko: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - Zohorna, Hertl, Blümel - Vrána, Kämpf, Smejkal - Stránský, Černoch, Flek - Špaček

Duel bol priamym súbojom o 3. miesto a istotu účasti vo štvrtťfinále. Prvú šancu skórovať mali Američania, keď na trestnej lavici sedel Hertl. Brankár Arizony Vejmelka však ukázal svoje kvality proti Meyersovi.

Do vedenia však išli Česi, keď sa v 8. min dostal do rýchleho protiútoku Blümel, ktorý tvárou v tvár brankárovi Swaymanovi nezaváhal. Inkasovaný gól zámorské mužstvo nenaštartoval. Naopak, hernú prevahu mali Česi, no Krejčí v 18. min trafil iba žŕdku.

Ani po prvej zmene strán sa obraz hry nezmenil. České mužstvo malo viac z hry, no s minimom striel, hráči USA sa zasa dostávali do šancí hlavne v početnej výhode. Česi mali najväčšiu príležitosť zvýšiť vedenie v 32. min, keď Vrána dokázal zasiahnuť puk korčuľou tak presne, že vysunul Smejkala do brejku. Ten však tiesnený obranou súpera neuspel.

V úvode tretej tretiny Američania zvýšili aktivitu. Ich snahu však zabrzdilo vylúčenie Bellowsa, ktorý v 42. min dostal za faul lakťom 5-minútový trest. Čechom postupne dochádzal dych, zámorskí hráči si v úplnom závere dokázali vypracovať výrazný tlak.

Neskóroval však ani Seth Jones z voleja, ani Hartman dve minúty pred koncom. Američanom k vyrovnaniu nepomohla ani dlhá hra bez brankára.