Zákerný útok fanúšikov Manchestru City: Pri oslavách napadli súperovho brankára

Cityzens po víťazstve s Aston Villou získali ôsmy majstrovský titul. Po poslednom hvizde záverečného duelu vbehli na ihrisko diváci a pri oslavách napadli gólmana Robina Olsena. "Náš brankár bol napadnutý," uviedol po stretnutí tréner Steven Gerrard.

Švédsky brankár musel opustiť ihrisko v doprovode ochranky. Klub z Manchestru a tréner Pep Guardiola (51) útoky odsúdili a ospravedlnili sa za správanie svojich skalných, ktorým pohrozili dištancom.

"Tím Manchester City by sa chcel úprimne ospravedlniť brankárovi Aston Villy Robinovi Olsenovi, ktorý bol po záverečnom hvizde napadnutý. Klub začal okamžité vyšetrovanie. Po identifikácii útočníkov budú vydané zákazy vstupu na štadión," uvádza Manchester City na oficiálnej webovej stránke.

K incidentu sa vyjadril aj Olsen. "Tí idioti, ktorí ma napadli, mi nepokazia zážitok z hry," napísal na svojom Instagrame. "Mal som možnosť debutovať v tomto fantastickom klube. Boli sme tiež veľmi blízko k fantastickému výsledku," povedal brankár.

Olsena bránil aj lodivod Pep Guardiola. "Nemyslím si, že v tom boli úmysly, ale vždy je ťažké pochopiť, prečo ľudia v emóciách takto konajú. Dúfam, že sa nám podarí potrestať vinníka. Neviem, ako to zastaviť, nemôžete okolo ihriska postaviť tisíc ochrankárov," vravel španielsky tréner.

Manchester City have apologised after Aston Villa goalkeeper Robin Olsen was assaulted during a pitch invasion.



Manchester City held off Liverpool to win the Premier League by a single point after scoring three goals in five minutes against Villa.



More👉 https://t.co/pEW9ni4qEz pic.twitter.com/ErrxaNwYmw